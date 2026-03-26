Alerta naranja por olas de hasta 10 metros en el nordeste de Mallorca y en Menorca

El litoral de Menorca y la costa norte y nordeste de Mallorca están este jueves en alerta naranja por el oleaje de hasta 10 metros provocadas por fuertes vientos de componente norte.

Según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Mallorca, en el litoral norte y nordeste el oleaje alcanzará los 4 metros de altura, y hasta 8 en las olas más altas, por vientos de entre 50 y 60 kilómetros por hora.

En Menorca habrá olas de 5 a 6 metros de altura, con máximos de 10 metros, por vientos de 50 a 65 kilómetros por hora (fuerza 7). El interior de la isla está en nivel de riesgo amarillo por vientos de 70 kilómetros por hora.

Además, la Aemet mantiene la alerta amarilla en la costa de la Serra de Tramuntana, con olas 3 metros, situación que a partir de mediodía se extenderá al litoral del Levante mallorquín.

Predicción para este jueves

La Aemet prevé para este jueves cielos nubosos con precipitaciones en Mallorca y Menorca, mientras que en las Pitiusas se esperan intervalos poco nubosos y alguna precipitación ocasional. Las lluvias serán más probables en Mallorca hasta la tarde.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.100 metros. Las temperaturas nocturnas registrarán pocos cambios o un ligero ascenso, mientras que las diurnas descenderán. Heladas débiles en zonas altas de la Serra de Tramuntana.