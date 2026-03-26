Los aeropuertos de Baleares operarán 10.043 vuelos en Semana Santa, un 13,7 % menos

Los tres aeropuertos de Baleares operarán esta Semana Santa 10.043 vuelos, un 13,7 % menos que en el mismo período del año pasado.

Las aerolíneas tienen programados en el aeropuerto de Palma esta Semana Santa un 11,7 % menos de vuelos que un año antes, con un total de 7.502, que son 937 menos que las operaciones programadas en el mismo periodo de 2025.

Palma es el tercer aeropuerto por número de operaciones esta Semana Santa, de acuerdo con los datos de Aena. Mañana será el día de menor tráfico, con 510 vuelos previstos, y el sábado 4 de abril, el de mayor número de operaciones, con un total de 761 programadas.

En el aeropuerto de Ibiza están programados 1.826 vuelos esta Semana Santa, un 19 % menos que el año pasado. El día con mayor tráfico en Es Codolar será el lunes 6 de abril con 205 vuelos, y los de menor actividad son este viernes y sábado, con 94 operaciones cada uno.

En Menorca están previstos 718 vuelos por Pascua, un 18,9 % menos. El día con más movimientos es el sábado 3 de abril con 81 vuelos y el de menos este viernes con 46.

En los aeropuertos de la red de Aena 70.505 vuelos de llegada y salida para esta Semana Santa, que se celebra entre el 27 de marzo y el 6 de abril, cifra que se sitúa ligeramente por debajo, en un 0,93 %, de la de 2025, cuando se operaron un total de 71.166.

Todos los días se superarán los 6.000 vuelos, siendo las jornadas finales de la Semana Santa, el domingo 5 y el lunes 6 de abril las de mayor tráfico, con 6.771 y 6.652 operaciones respectivamente, en ambos casos ligeramente por encima del años pasado, según se desprende de los datos aportados a EFE este jueves por Aena.

La Semana Santa arranca mañana viernes con 6.130 vuelos previstos, un 7,5 % menos que un año antes, y la programación se mantiene también por debajo de 2025 el sábado 28 de marzo, que, con 6.070, será el día con menor número de movimientos, y el domingo 29, aunque en este caso muy ligeramente, con un total de 6.506.

Para las jornadas siguientes, hay 6.287 y 6.145 vuelos programados el lunes 30 y el martes 31 de marzo, mientras que, durante los días centrales de las vacaciones de Semana Santa, los viajeros contarán con 6.308 servicios el miércoles 1 de abril; 6.536, el Jueves Santo, y 6.452, el Viernes Santo.

En los dos principales aeropuertos españoles, Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, hay este año más vuelos programados que en la Semana Santa anterior, con un total de 12.933, un 4,7 % más, desde mañana y hasta el lunes 6 de abril, y de 11.339, un 2 % más, respectivamente.

En Madrid, habrá todos los días de Semana Santa más de 1.000 vuelos disponibles, siendo los de mayor tráfico el de inicio de las vacaciones, viernes 27 de marzo, con 1.225, y el último, lunes 6 de abril, con 1.221.

En el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, los días de mayor tráfico serán el lunes 6 de abril, con 1.102 operaciones, seguido del Jueves Santo, con 1.080, mientras que el sábado 28 de marzo será la jornada con menor número de vuelos de toda la semana, con 904.

También en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, los 5.996 vuelos programados se quedan ligeramente por debajo de los 6.040 de la Semana Santa de 2025, siendo el día de más tráfico el lunes 6 de abril, con 580 operaciones, y el de menos, el sábado 28 de marzo, con 467.

En cambio, en el aeropuerto de Gran Canaria, la programación supera en un 6 % la del año pasado, con 4.612 vuelos que las aerolíneas tienen previstos aterrizar y despegar desde las instalaciones canarias.

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Destacan en este aeropuerto ambos sábados de estas vacaciones de Semana Santa (28 de marzo y 4 de abril), con 507 operaciones cada uno, siendo, además, las dos únicas jornadas en las que se superarán los 500 movimientos.