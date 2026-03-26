El aeropuerto de Palma abre este viernes parcialmente el modulo D de vuelos nacionales tras la ampliación y renovación de sus instalaciones

El aeropuerto de Palma anuncia que este viernes, 27 de marzo, abre el módulo D, el que concentra la mayoría de vuelos nacionales, después de cinco meses de obras que todavía deben continuar hasta finales de abril y que han supuesto la ampliación y mejora de sus instalaciones.

Según informa Aena, desde el pasado noviembre de 2025 se han llevado a cabo trabajos que han incluido la renovación integral de la cubierta, la sustitución de los sistemas de climatización e iluminación por otros más modernos y eficientes, lo que permitirá una mejora significativa en el rendimiento energético del edificio y la renovación del revestimiento del falso techo, mejorando tanto la uniformidad estética como la funcionalidad de la zona.

La previsión es que a principios de abril entren en servicio todas las puertas de embarque del módulo y que su oferta comercial renovada se abra a los viajeros a lo largo del mes de abril.

Durante las obras de remodelación del aeropuerto de Palma, que empezaron en octubre de 2022, el módulo D ha sido ampliado y ganado tres nuevos embarques con fingers. También ha ganado una nueva entrada y una nueva salida, que reducen el recorrido de los pasajeros que se dirigen desde la terminal a sus puertas de embarque y también la conexión de los pasajeros con la planta de salidas del edificio terminal.

Durante los cinco meses de obras, sus vuelos fueron desviados al módulo C, el que acoge mayoritariamente los vuelos internacionales, con lo que su puesta en funcionamiento a partir de mañana reducirá los recorridos a pie de los viajeros, que se alargaban más durante los cinco meses de obras al tener que caminar desde el módulo C hasta las salidas de los módulos D y A para llegar a la planta de salidas de la terminal.

Una grúa traslada una estructura de la pasarela elevada exterior / Miguel Vicens

Pasarela exterior y nuevas oficinas para las aerolíneas

Por otra parte, y según informó Aena, este martes ha finalizado la segunda fase de las obras en la planta de facturación, que ha permitido la renovación y reorganización de las oficinas de aerolíneas, con el objetivo de situarlas en el centro y dotarlas de más espacio.

Pese a estos avances, y otros como la renovación de todos los baños, el estreno de tres paneles de información de vuelos sobre los tres accesos filtros de seguridad o la apertura de un séptimo zona de embarque de equipajes, todavía hay obras pendientes en esta planta que se irán inaugurando durante las próximas semanas.

La principal, el módulo de conexión que unirá las plantas de llegadas y salidas desde el centro del edificio terminal y no desde los extremos, como antes, con escaleras mecánicas, un ascensor y una escalera convencional. Y también y como parte de la redistribución, el desplazamiento de los bares y cafeterías junto a la fachada exterior, con lo que además ganarán una zona de terraza. Por este motivo en la planta de salidas todavía abundan los paneles modulares que cubren las actuaciones que se están realizando.

En la zona exterior, entre el edificio terminal y el del aparcamiento, se ejecuta la doble pasarela elevada que unirá la planta de llegadas de la terminal con la primera planta del parking, así como la primera planta del edificio del aparcamiento con la planta de salidas. Todo parece patas arriba, pero nada se detiene. Una gran grúa descargaba ayer por la mañana dos enormes piezas metálicas que formarán parte de la infraestructura, que se encuentra en el ecuador del montaje, mientras una decena de operarios vigilaban la comprometida operación de desplazar una pieza tan pesada hasta el punto requerido.