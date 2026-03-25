Estos son los descuentos en hoteles de Mallorca por ser residente

Ser residente en Mallorca permite disfrutar de numerosos descuentos en muchos hoteles de la isla, incluidos algunos de los más exclusivos. La mayoría de las ofertas, especialmente en la zona de Palma, se pueden encontrar en la web residentesbaleares.com. Allí se recopilan las propuestas de tres hoteles de cinco estrellas: Castillo Hotel Son Vida, Sheraton Mallorca (en el mismo barrio de lujo) y St. Regis Mardavall, en Costa d’en Blanes. Además de promociones especiales para Semana Santa, actualmente también hay otras ofertas para quienes puedan acreditar su condición de residente en Baleares.

Por ejemplo, una estancia en marzo en el Castillo Hotel Son Vida —donde en octubre de 2025 se alojó durante unos días el canciller alemán Friedrich Merz— cuesta 240 euros para dos personas. El precio incluye desayuno, acceso al spa y un 20 % de descuento en tratamientos. Si se quiere añadir la cena, hay que pagar un suplemento de 120 euros. Esta promoción no es válida los días 25 y 26 de marzo. En cambio, quienes no son residentes y reservan a través de la web del hotel pagan actualmente al menos 312 euros por una habitación doble.

Ofertas de wellness y spa

En el St. Regis Mardavall, actualmente los residentes pueden alojarse por 280 euros la noche en habitación doble. Este precio incluye también el desayuno y el acceso al spa. La cena, en cambio, supone un suplemento de 100 euros. En este hotel de lujo situado en Costa d’en Blanes también existe la opción de adquirir distintos day pass, con precios que oscilan entre 90 y 280 euros e incluyen diversos servicios de bienestar y spa.

Quienes solo quieran disfrutar del spa sin contratar tratamientos también encontrarán opciones más económicas en la web. Por ejemplo, dos horas en el spa del Castillo Son Vida, entre las 10:00 y las 16:00, cuestan 43 euros. Asimismo, hay ofertas para residentes en membresías de gimnasio y spa.

En cuanto al desayuno, los residentes también se benefician de descuentos: en el Castillo Son Vida cuesta 39 euros en lugar de los 46 habituales, y en el St. Regis Mardavall pasa de 55 a 44 euros. Además, en la web también hay ofertas para residentes relacionadas con golf y vales regalo.

Otras cadenas hoteleras también ofrecen descuentos

Muchos otros hoteles de la isla también ofrecen descuentos para residentes. Enumerarlos todos sería interminable, pero como ejemplo destaca la cadena MarSenses, que ofrece a los residentes de Baleares un 7 % de descuento en la reserva de habitaciones. También el Hotel MonPort, en Port d’Andratx, dispone de tarifas especiales para residentes, al igual que la cadena Elba Hoteles.

Asimismo, es habitual encontrar descuentos para residentes en cadenas como Blau Hotels, Grupotel, THB, Palladium, Pierre & Vacances y muchas más. Por lo general, al hacer la reserva basta con marcar la opción “Residente” o introducir esta palabra en el campo correspondiente.

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Ofertas para residentes (y también para no residentes)

Las ofertas para residentes —y también para no residentes—, tanto para estancias como para experiencias de día (spa, desayuno, comida, etc.), también se pueden encontrar en la plataforma hoteltreats.com. Allí es posible filtrar los resultados según las preferencias: por ejemplo, tras introducir “Mallorca” en el buscador, se puede seleccionar la opción “ofertas para residentes”.