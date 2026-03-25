Rafa Nadal entrega los premios de su Fundación: "Intento devolver a los más necesitados toda la suerte que he tenido en esta vida"

Rafa Nadal ha presidido esta tarde la ceremonia de la IV edición de los premios que entrega la fundación que lleva su nombre, que intenta apoyar proyectos sociales, educativos y medio ambientales.

El tenista ya retirado ha asistido al evento acompañado de su esposa, Maria Francisca Perelló, y por su madre, Aina Maria Parera. Los premios han sido entregados a los representantes de las seis asociaciones que han sido elegidas este año por los responsables que dirigen la fundación.

Nadal ha explicado la importancia que representa para él la fundación, que creó hace ya 20 años y que desarrolla numerosos proyectos sociales, sobre todo de ayuda a los niños que precisan más necesidades. “La fundación es una manera de devolver a los demás la suerte que yo he tenido en esta vida. Yo no soy de esas personas que intento hacer cosas de cara a la galería. No acostumbro a estar con los niños y hacerme fotos, lo que intento es generar recursos para proporcionarle a estos niños los que necesitan”.

El deportista de Manacor recordó otra vez que los principios de su fundación se basan en la promoción de la educación a través del deporte “para generar oportunidades para los niños que tienen una vida complicada”. Nadal se mostró muy satisfecho con los resultados que ha obtenido la fundación que preside en todos los proyectos sociales que se están desarrollando, no solo en Mallorca, sino en otras ciudades españolas y en el extranjero.

También dejó claro que él no interviene a la hora de elegir a las asociaciones que reciben el premio y la ayuda de su fundación. “Hay un comité independiente que los elige, porque no quiero que se produzcan interferencias. Yo no tengo voto en estas decisiones”.

El tenista retirado se refirió también al proyecto que se está desarrollando en la India “que por desgracia este año está teniendo complicaciones, ya que el gobierno está limitando las ayudas externas. Hay muchas fundaciones ya instaladas en el país que están teniendo problemas para seguir desarrollando su función social”. Señaló también que, de momento, la inestabilidad mundial derivada del ataque a Irán, de momento, no está afectando a ningún proyecto que la fundación realiza en el extranjero. “La inestabilidad es una realidad mundial, que nos afecta de una manera u otra. A ninguno de nosotros nos gusta sobre todo cuando ves a tanta gente sufriendo. Estamos viviendo un momento difícil para todo el mundo y espero que la situación mejore rápidamente”.

Este año la fundación ha premiado cinco proyectos. En el apartado de educación, se ha premiado la Fundación También, que desarrolla un programa de sensibilización, que promueve la inclusión y la convivencia desde edades tempranas, ayudando a los menores a valorar la diversidad.

La fundación Ecomar, que dirige la regatista olímpica Teresa Zabel, en el apartado de acción medio ambiental. Zabel explicó que el proyecto se desarrolla en las instalaciones náuticas donde se practica la navegación a vela y se basa en enseñar a los más pequeños la importancia de proteger y cuidar el mar.

La fundación Unoentrecienmil ha sido premiada esta noche por su trabajo en el apartado de innovación social. El objetivo de esta fundación es promover la investigación para encontrar una cura definitiva a la leucemia infantil. En este proyecto, según explicó su responsable, es ir avanzando en la investigación para avanzar en el tratamiento de este cáncer que afecta tanto a los niños como a sus familiares, para aumentar en poco tiempo las posibilidades definitivas de curación.

En el apartado de salud y bienestar, la fundación Rafa Nadal ha querido reconocer la asociación de voluntarios de cuidados paliativos de Baleares. La forman un grupo de personas que acompañan a las personas que afrontan el final de su vida, con el propósito de que no se encuentren solas en estos momentos tan difíciles.

La asociación Beyond Suncare ha sido elegida en el premio a la cooperación al desarrollo. Es un proyecto que trabaja para garantizar el acceso a la salud dermatológica en África Subsahariana, con especial atención a las personas con albinismo, sobre todo si se trata de menores.

Por último, la fundación que preside el extenista también ha querido reconocer el proyecto transformador que realiza el equipo de fútbol sala Inter Movistar, a través de la iniciativa Gira Movistar Megacracks. Su responsable, Luis Amado, explicó que este objetivo es juntar por todo el mundo a niños en un pabellón y realizarles un entrenamiento adaptado para ellos. Durante los últimos 20 años más de 350 mil niños han participado en este proyecto, muchos de ellos con diversidad funcional.