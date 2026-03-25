Prohens reivindica su agenda institucional del viaje al Caribe y defiende que bailó bachata "como signo de buena educación" con los anfitriones

"Fui a trabajar, como han hecho todos los presidentes de Baleares". La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado su agenda institucional del viaje al Caribe como respuesta a las críticas lanzadas por parte de la oposición durante los últimos días.

"No sé donde está la crítica", ha expresado esta mañana la líder popular, quien ha repasado todo el itinerario de su viaje a República Dominicana y Puerto Rico, donde ha desarrollado una agenda centrada en el fortalecimiento de relaciones institucionales, el apoyo al tejido empresarial balear en la región y el contacto con la comunidad emigrante a través de las casas baleares.

Bachata

Ante las críticas de la izquierda por su vídeo bailando bachata, Prohens defiende que se trata de "un signo de buena educación" hacia los anfitriones."Me invitaron a participar en las costumbres locales entre las que se encuentra bailar bachata y creo que es un signo de buena educación participar en estas costumbres cuando te invitan. Al igual que ellos mantienen la tradición de elaborar ensaimadas, bailar ball de bot y dar clases de catalán", expresa la presidenta del Govern.

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Guerra de Irán

Asimismo, Prohens también señala que ha estado pendiente en todo momento de las distintas reuniones que ha llevado a cabo el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, con los agentes sociales y económicos de Baleares en relación con la guerra de Irán y sus consecuencias económicas en las islas. En este sentido, reitera que su Ejecutivo presentará antes de Semana Santa el paquete de medidas complementarias a las ya anunciadas por el Gobierno Central para paliar los efectos del conflicto bélico.