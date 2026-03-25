Prohens anuncia la aprobación antes de Semana Santa de un paquete de ayudas para el transporte balear

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado la aprobación, antes de Semana Santa, de un paquete de medidas dirigido al sector del transporte para paliar el impacto económico derivado de la guerra en Oriente Medio, un contexto que está afectando especialmente a las islas. Prohens ha trasladado este compromiso durante su intervención en la asamblea anual de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), celebrada este miércoles en Algaida, donde ha garantizado que las iniciativas "reflejarán las peticiones" del sector. Según ha explicado, las medidas se aprobarán tras una ronda de contactos con los agentes implicados, administraciones y grupos parlamentarios. En este contexto, el presidente de la FEBT, Rafael Roig, ha señalado que los paros convocados en el sector podrían suspenderse de llegar las anunciadas ayudas.

La presidenta ha subrayado que las medidas estatales resultan "insuficientes" y no tienen en cuenta factores específicos como la insularidad, que, según ha insistido, agrava las consecuencias económicas. "Cuando hay un conflicto global, aquí las derivadas son más complejas", ha señalado. En este sentido, ha defendido la necesidad de complementar las iniciativas del Gobierno central con medidas propias adaptadas a la realidad balear. El impacto del encarecimiento del combustible -que representa entre el 30% y el 35% de los costes de explotación de las empresas- ha sido uno de los principales problemas señalados durante el encuentro.

La asamblea ha reunido a más de 200 profesionales del sector del transporte de las cuatro islas, incluyendo representantes del transporte de mercancías y viajeros, taxis, alquiler de vehículos y servicios de auxilio en carretera, así como a jóvenes empresarios que protagonizan el relevo generacional.

Durante su intervención, Prohens también ha puesto en valor el papel del transporte en el éxito turístico de Baleares y en el mantenimiento de la calidad de vida de los residentes. Ha destacado la labor "silenciosa" del sector y ha advertido de que cualquier fallo tendría efectos en toda la cadena de valor. Otro de los asuntos abordados ha sido la reducción de la carga burocrática. La presidenta ha reconocido el exceso de trámites administrativos y se ha comprometido a incorporar medidas de simplificación en el proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos, actualmente en tramitación, aunque ha admitido que serán necesarias más actuaciones en este ámbito.

Por su parte, el presidente de la FEBT, Rafael Roig, ha trasladado las principales preocupaciones del sector, entre ellas la falta de zonas de carga y descarga o los efectos laborales derivados del reconocimiento como jornada de trabajo del tiempo que los conductores pasan en los ferris. En el ámbito nacional, el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, Carmelo González, ha advertido de la posibilidad de convocar un paro si el Gobierno central no atiende las demandas del sector para incrementar las ayudas vigentes, que consideran insuficientes.