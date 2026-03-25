La patronal del comercio de Baleares ofrece una subida salarial del 9% en tres años

Las asociaciones empresariales del sector del comercio de Baleares han ofrecido a los sindicatos una subida salarial del 9% en tres años.

Lo han planteado durante la reunión de la mesa negociadora del nuevo convenio colectivo del sector, que ha tenido lugar este miércoles en Palma.

La patronal, según han confirmado fuentes de la negociación, ha planteado una subida salarial de entre el 8,5% y el 9% repartida entre los tres años de vigencia del convenio.

En el caso de que la duración del mismo se extendiera a los cuatro años, algo que los empresarios verían con buenos ojos, el incremento podría llegar a los "dos dígitos".

La cifra, en cualquier caso, está lejos de las pretensiones de los sindicatos. UGT ha reclamado una subida del 17%, mientras que CCOO y USO han elevado la cifra hasta el 21%.

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Otras reivindicaciones sindicales son una cláusula de garantía que evite que el incremento salarial se viera diezmado por una subida del IPC, la implantación de una jornada de 35 horas semanales, un plus de permanencia para los trabajadores o la extensión de la garantía de los fijos discontinuos de seis a nueve meses.