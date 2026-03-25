Olga Viza protagoniza la nueva sesión de ‘Líderes de opinión’

La reconocida periodista Olga Viza conversará hoy con Andreu Manresa en una nueva sesión de Líderes de opinión, un programa de entrevistas organizado por la Fundación Juan March. Este tiene el objetivo de definir el papel que desempeñan actualmente los medios tradicionales de comunicación, así como analizar las nuevas fuentes de información.

Viza tiene una destaca trayectoria en el periodismo deportivo y fue pionera en un territorio tradicionalmente dominado por hombres. Logró cubrir seis ediciones de los Juegos Olímpicos y cuenta con numerosos premios por su la bor periodística, entre los que destaca el Premio Ondas (1995).

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El diálogo se llevara a cabo esta tarde a las 18 horas en el Museu Fundación Juan March, ubicado en la calle de Sant Miquel número 11. La entrada es libre hasta completar el aforo.