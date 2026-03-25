La nueva línea de metro de Palma a Son Espases estará lista en 2033

La nueva línea de metro que unirá Palma con el Hospital de Son Espases en un trayecto de 10 minutos estará lista en 2033. Así lo ha anunciado esta mañana la presidenta del Govern, Marga Prohens, junto con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante la presentación del proyecto, que permitirá reforzar la conectividad ferroviaria con diversos barrios de la ciudad, polígonos industriales, zonas empresariales, industriales y deportivas, y equipamientos sanitarios estratégicos, como el Hospital Universitario Son Espases.

La futura línea de metro cuenta con un presupuesto estimado de 230 millones de euros, que puede llegar a los 300 millones si se incluye la compra de cinco nuevas unidades de tren, y prevé el inicio de las obras durante el año 2029, con una duración aproximada de más de tres años (hasta 2033), una vez completados los procesos de redacción de los proyectos constructivos y de licitación.

Estaciones

El trazado seleccionado en este proyecto supondrá la construcción de una nueva infraestructura de unos 4 kilómetros de longitud, íntegramente soterrada. La nueva línea alcanzará en total unos 6 kilómetros de recorrido, teniendo en cuenta que el tramo inicial será por tres estaciones ya existentes.

La nueva línea de metro partirá de la estación Intermodal de Palma y continuará por las estaciones actuales de Jacint Verdaguer y Son Costa. A partir de este punto, el trazado incluirá cuatro nuevas estaciones que conectarán puntos estratégicos de la ciudad, que se detallan a continuación:

• Son Hugo / Son Pardo, situada cerca de equipamientos administrativos y deportivos, y que facilitará el acceso a los usuarios de la futura Ciudad de la Justicia.

• Son Rossinyol / Son Pacs, con conexión con el polígono industrial y el área de actividad económica de la zona.

• Son Espases, con acceso directo al Hospital Universitario Son Espases mediante un vestíbulo con salida al centro hospitalario.

• Secar de la Real / Son Serra Perera, que facilita la llegada a este núcleo residencial, a centros empresariales y equipamientos asistenciales como el hospital Palmaplanas y el futuro centro universitario de la universidad CEU.

Tiempo estimado

El tiempo estimado de trayecto entre la estación Intermodal y el hospital de Son Espases será de 10 minutos, lo que supondrá una mejora significativa en la accesibilidad a uno de los principales centros sanitarios de Baleares. El recorrido completo de la nueva línea de metro, desde la Intermodal hasta Secar de la Real-Son Serra Perera, será de 11 minutos.

En cuanto a la demanda, la estimación es de unos 3 millones de viajeros anuales. Teniendo en cuenta que en 2025 el conjunto del tren y el metro registró algo más de 11,6 millones de viajeros, esta ampliación podría suponer un incremento del flujo de usuarios de aproximadamente el 26 % sobre el conjunto del sistema ferroviario y duplicar los usuarios actuales del metro de Palma.

El aumento de usuarios contribuirá a reforzar el uso del transporte público con el fin de impulsar una movilidad más sostenible que permita reducir la dependencia del vehículo privado en los desplazamientos dentro de Palma y contribuir a descongestionar el tráfico en la Vía de Cintura.

"Un proyecto clave"

Según ha destacado la presidenta del Govern, Marga Prohens, "se trata de una segunda línea de metro que nos permitirá conectar el centro de Palma con diferentes barrios y equipamientos sanitarios, educativos, deportivos y centros de trabajo, sin consumir territorio".

Un nuevo proyecto de ampliación de la red de SFM, enmarcado en el plan de inversiones en infraestructuras Illes en Transformació, y que supone "un proyecto clave para la transformación de la movilidad y la transformación de Palma".

Convenio ferroviario

La presidenta del Ejecutivo también ha reclamado el convenio ferroviario con el Gobierno de España para recibir financiación estatal para los distintos proyectos de nuevas líneas de tren y metro, y ha recordado que el presidente Pedro Sánchez adquirió en 2024 el "compromiso" de iniciar una negociación para este convenio.

Desde entonces, tuvo lugar una primera reunión de la comisión técnica y el ministro Óscar Puente reiteró este compromiso el pasado noviembre, "si bien a día de hoy todavía esperamos que continúe esta negociación".

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"En cualquier caso, el Govern no se queda de brazos cruzados mientras esperamos estos recursos y, por ello, ya vamos avanzando con recursos propios en todos los proyectos ferroviarios», ha manifestado la presidenta.