Mallorca está a tiro de un misil iraní

¿Cuál es el grado de preocupación razonable que debe experimentar hoy un mallorquín, en relación a la guerra de Irán? Estable dentro de la gravedad, con una ligera tendencia a la baja. Sin embargo, los sectores económicos afectados actúan como si compartieran las alegres vacaciones caribeñas de la presidenta de ‘Bailears’.

Los distribuidores y supermercados mallorquines se han contagiado de Trump, cuando despacha a Irán como «una pequeña excursión». No atienden al secretario de la Guerra, pues Pete Hegseth enfatiza que se acabaron «las guerras políticamente correctas». La alarma se acentúa cuando los responsables de distribuidores y supermercados locales presumen de reservas de suministros para «cuatro o cinco días», con característica inexactitud autóctona y la misma tranquilidad que Nicolás Maduro en vísperas de ser secuestrado.

En buen mallorquín, «cuatro o cinco días» puede traducirse por «dos o tres días», incluso por «uno o dos días». Una predicción más inexacta que la Inteligencia Artificial, a punto de recibir a millones de comensales de pago. Por comparación, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) recomienda racionar el gas como si fuera oro líquido.

Mallorca vive de su optimismo, pero no conviene excederse. El misil iraní que el pasado fin de semana alcanzó la base anglonorteamericana de Diego Garcia en el Índico demostró, por una parte, que los ayatolás mintieron sobre el alcance de su artillería. Y por otra, que buena parte de Europa queda a tiro de un ingenio de Teherán. De hecho, la BBC aseguraba que la mayoría de consultas que ha recibido esta semana se referían a la probabilidad de un estallido en suelo británico.

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Pues bien, Mallorca se encuentra a 4.261 kilómetros de Teherán, es la capital de provincia más próxima y dentro del rango de un misil iraní, con o sin la imagen viática de Pedro Sánchez. Y en el turismo que ha empezado a meter la cabeza bajo el ala al igual que en la covid, operadores como easyJet que transportan a millones de personas a Son Sant Joan figuran entre las marcas más cotizadas por los inversores a corto, que predicen su hundimiento. Todo en orden, por tanto.