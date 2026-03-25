Crédito
Las hipotecas sobre viviendas aumentan un 0,4 % en enero
La constitución de hipotecas sobre viviendas aumentó un 0,4% en Baleares en enero, con 931 operaciones, con un capital total de 266,7 millones de euros. En total, se constituyeron 1.250 hipotecas en enero en Baleares, por 423,1 millones, de las que 45 fueron sobre fincas rústicas y 1.205 sobre urbanas y de las cuales 931 fueron sobre viviendas, según la Estadística de Hipotecas de enero, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el primer mes del año se cancelaron registralmente 1.327 en Baleares, 72 de ellas que pesaban sobre fincas rústicas, y 923 sobre viviendas en fincas urbanas. En enero, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas fue de 40.273, un 6,3% más que en enero de 2025. El importe medio de estas operaciones fue de 165.677 euros, con un aumento del 8,6%. Además, el importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) creció un 14,7%.
Las comunidades con mayores aumentos en el número de hipotecas sobre viviendas en enero han sido Extremadura (28,8%), Navarra (28,6%) y Andalucía (19,2%). Por su parte, las que presentaron mayores descensos en sus tasas anuales han sido Aragón (-20,9%), La Rioja (-19,5%) y Canarias (-16,9%).
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