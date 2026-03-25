Las empresas de Mallorca tienen "los almacenes llenos" ante un posible paro del transporte de mercancías

La amenaza de un paro en el transporte de mercancías va a coger a las empresas de Mallorca con "los almacenes llenos", según pone de relieve el presidente de la asociación de distribuidores de alimentos de las islas, Bartolomé Servera, y añade que la isla dispone de reservas para hacer frente a un parón en la llegada de productos de "cuatro o cinco días" sin excesivos problemas. Desde las cadenas de supermercados se añade que la logística para la llegada de producto al archipiélago está preparada para afrontar una situación de ese tipo, y se hace un llamamiento a los ciudadanos para que no hagan acopios durante los próximos días.

Servera destaca que ante el inicio de la temporada turística con la celebración de la Semana Santa, tanto las empresas distribuidoras como la planta hotelera de Mallorca, han llenado sus almacenes, lo que garantiza ese margen de cuatro o cinco días. El presidente de los distribuidores señala que su sector no ha decidido todavía si segundará algún tipo de protesta de los transportistas, que consideran que las ayudas aprobadas por el Gobierno central son claramente insuficientes para hacer frente al encarecimiento de los carburantes, a la espera de que el Govern determine qué medidas va a adoptar para paliar esta situación.

Imagen de la protesta de transportistas de 2022 / G. Bosch

Medidas del Govern

Lo que sí hace este representante empresarial es exigir al Ejecutivo de Marga Prohens que comunique antes de que concluya la presente semana qué ayudas va a otorgar a los diferentes sectores empresariales.

En cualquier caso, Bartolomé Servera recuerda la responsabilidad de su sector a la hora de garantizar que la temporada turística se inicia sin problemas, alegando que "solo nos faltaba que nos la cargáramos".

Lo que sí advierte el presidente de los distribuidores es que la situación actual puede derivar en encarecimientos que deberán ser asumidos por los clientes en el caso de que las medidas que se apliquen desde las Administraciones no compensen el aumento de los costes.

Más barato ayudar

El presidente de la asociación de Restauración-CAEB, Juan Miguel Ferrer, respalda la demanda de los transportistas y subraya que "es más barato ayudarles y que no llegue a la cadena de valor que luego reparar daños y crear más inflación".

Los distribuidores de alimentos señalan que tanto ellos como la planta hotelera tienen almacenes llenos / P.J. Oliver

En cualquier caso, reconoce que los bares y restaurantes no están en disposición de hacer grandes reservas de producto "tanto por falta de espacio como de liquidez", de ahí que se reclame un acuerdo con los sectores empresariales más afectados para evitar que se desaten las protestas.

Supermercados preparados

Por su parte, desde las asociaciones que representan a las cadenas de supermercados se señala que su sector está siguiendo la evolución de los acontecimientos y que también está preparado para garantizar el suministro de sus productos y evitar cualquier problema de desabastecimiento.

El gerente de Asodib (donde están representadas firmas como Mercadona o Lidl), Carles Tarancón, afirma que estas empresas tienen ya una logística lo suficientemente "madura" como para afrontar un paro en el transporte, y afirma que no se van a dar problemas significativos a la hora de ofrecer los productos a sus clientes.

Desde Afedeco se respalda esa afirmación, y se señala que cadenas como Eroski están haciendo un seguimiento de la situación, e incluso reforzando sus reservas de algunos productos, aunque de forma moderada y sin que haya cambios sustanciales en el suministro, descartando cualquier problema en relación con este tema.

En cualquier caso, Tarancón hace un llamamiento a los ciudadanos para que se evite cualquier intento de hacer acopio de algunas mercancías, destacando que es algo que resulta innecesario al tener asegurada la reposición de productos.