Detectan tres nuevos puntos críticos de meteotsunamis en Mallorca

Un meteotsunami o rissaga es una oscilación repentina del nivel del mar, similar a un tsunami pero que no es generado por terremotos, sino por perturbaciones atmosféricas que producen cambios bruscos de presión. Un equipo de investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y del Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha identificado los puertos más vulnerables y los puntos calientes de meteotsunamis en el Mediterráneo occidental.

Aunque el estudio señala que el impacto de estos es muy "desigual" puesto que" depende en gran medida de la forma y la profundidad de los puertos", Ciutadella es reconocida como uno de los puntos críticos. El informe también señala a otra localidad ibicecenca, Sant Antoni y en Mallorca destacan Porto Cristo, Porto Colom y Port de Sóller. Indica que en estos lugares se han percibido oscilaciones "bastante significativas" con subidas de más de un metro de altura.

Asimismo, revela que muchos meteotsunamis ocurren simultáneamente. "Hasta el 88% de los episodios detectados en l'Estartir (Girona) coinciden en el tiempo con oscilaciones significativas en otros puertos de la región", explica en una nota de prensa la UIB. Además, matiza que esta situación también se produce en la bahía de Alcúdia, especialmente en invierno con frentes fríos o tormentas profundas.

El estudio

Los datos en los que se sustenta la investigación proceden de una red de 27 mareógrafos, que por primera vez recogen el nivel del mar minuto a minuto en Baleares. Un avance que consideran "crucial" para detectar y carectizar las marejadas ciclónicas.

Uno de los mareógrafos empleado en la investigación / UIB

Este trabajo pionero consolida a la UIB como referente en el estudio de los tsunamis, aun así la universidad pone de relieve la importancia de continuar ampliando redes de observación de alta frecuencia para "comprender mejor un fenómeno que puede tener un impacto significativo en la seguridad costera".

Término meteotsunami

El meteotsunami es conocido popularmente como rissaga (Menorca), abiki (Japón) o marrobio (Sicilia). Se trata de una oscilación repentina del nivel del mar, simular a un tsunami, generada por perturbaciones atmosféricas que dan lugar a cambios bruscos de presión. Estos cambios generan olas de varios kilómetros de longitud con períodos de entre unos minutos y un par de horas.

Aunque la respuesta inicial en el mar abierto no es significativa, pueden convertirse en olas de más de un metro de altura capaces de provocar inundaciones y daños en la infraestructura portuaria.