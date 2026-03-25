"Cultura y reivindicación": el Acampallengua vuelve a Manacor

Manacor acoge de nuevo al Acampallengua en su decimoquinta edición, que se celebrará los próximos 11 y 12 de abril y contará con una treintena de actividades. El propósito es convertir a la capital del Llevant en "un espacio de cultura, participación y reivindicación en catalán".

El evento, que promete "revolucionar Manacor", combinará a lo largo del fin de semana distintas actividades culturales, lúdicas y reivindicativas con conciertos y espacios de socialización. Para su realización, la organización cuenta con más de 180 voluntarios.

Además, todas las actividades estarán abiertas al público, "conviritiendo a Manacor en un punto de encuentro para vivir la lengua y la cultura en primera persona".

Programación

En nota de prensa, Joves de Mallorca per la Llengua ha informado de la extensa programación.

El sábado comenzará por la mañana con torneos deportivos y continuará con talleres y actividades culturales que "estarán repartidas por diversos espacios del municipio". Entre las propuestas destacan un taller de teatro, la confección de un mural, espacios de diálogos y un espectáculo drag. Además, habrá una mesa redonda sobre cultura popular y otra de periodismo, que contará con Margalida Solivellas y Mercè Pinya, entre otros periodistas.

Sin embargo, la cultura popular adquirirá relevancia por la tarde con la gran glosada y baile final, que culminará con un pasacalle por el centro de Manacor y próximo a la zona de conciertos, el Parc de na Molla. La jornada finalizará con el gran concierto de Acampallengua, que contará con artistas como Maria Jaume, Nastallat, La Ludwig Band y Plan-ET.

El cártel del Acampallengua 2026 / DM

El domingo se incluirá una ruta de memoria historia y un taller de truc con Toni Horrach y Toni Rabassó, posteriormente se celebrará un torneo. También habrá actividades familiares, espectáculos infantiles y una muestra de castellers. El fin de semana se cerrará con una comida.