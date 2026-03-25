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Podemos cuestiona la escala en Palma del submarino 'Galerna' por maniobras militares

El submarino 'Galerna' en Palma

El submarino 'Galerna' en Palma / ARMADA / Europa Press

EFE

Palma

Podemos en Baleares ha registrado una batería de preguntas al Gobierno estatal tras la llegada del submarino S-71 'Galerna' de la Armada Española a la base naval de Portopí, en Palma, después de participar en maniobras militares en el Mediterráneo.

Esta escala se ha producido en el marco de ejercicios conjuntos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea que incluían simulaciones de minado naval y bloqueo de rutas marítimas, ha detallado la formación morada en una nota.

La coordinadora de Podemos en las islas, Lucía Muñoz, ha expresado su "profunda preocupación" por lo que considera una "creciente" militarización de puertos y aeropuertos en el archipiélago.

Muñoz ha subrayado que la presencia del submarino evidencia que esta tendencia "no es abstracta", sino que tiene lugar en el territorio balear.

Con estas preguntas, el partido quiere esclarecer cómo justifica el ejecutivo la participación de unidades militares españolas en este tipo de ejercicios, así como conocer los objetivos estratégicos que persigue España y los posibles riesgos que estas maniobras pueden implicar para la seguridad, el medio ambiente y la percepción de militarización en las islas.

Además, Muñoz ha pedido "coherencia" al Gobierno nacional al considerar "incompatible" defender públicamente posiciones contrarias a la guerra mientras se participa en ejercicios que simulan operaciones bélicas, por lo que ha defendido un modelo alternativo basado en el uso pacífico y sostenible de las infraestructuras.

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También ha propuesto que se refuerce el papel de Baleares como actor de paz en el Mediterráneo mediante la cooperación internacional, la ayuda humanitaria y la diplomacia.

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