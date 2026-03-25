Una carrera solidaria para acercar la Policía a los ciudadanos de Palma
La Policía Nacional presenta la V edición de la Ruta 091, en la que esperan superar la cifra de 1.200 participantes del año pasado
"Una carrera solidaria que pretende acercar la Policía a la ciudadanía. Así será la V edición de la Ruta 091 en palabras del comisario provincial de la Policía Nacional de Baleares, Jorge Matías. Y que será mucho más que una carrera. La Jefatura de Palma ha preparado numerosas actividades en el Parc de la Mar, donde se instalarán diferentes carpas para mostrar el trabajo policial, con exhibiciones de drones, perros adiestrados y la Policía Científica, entre otros, en lo que se espera sea una gran fiesta popular. Los responsables de la carrera esperan batir el récord de 1.200 participantes del año pasado, y la recaudación irá íntegramente a la Fundación Miquel Jaume-Palma Futsal.
Representantes de la Policía y los patrocinadores de la carrera han presentado esta mañana, en las instalaciones del Real Club Náutico de Palma, la V edición de la carrera solidaria Ruta 091, que se celebrara el próximo 12 de abril, con la novedad de la salida y la meta estarán en el Parc de la Mar. Como comenta José Calixto, delegado de deportes de la Jefatura y organizador del evento, "todo el mundo tendrá cabida en las pruebas, que pasarán por los lugares más emblemáticos de Palma". Habrá una carrera de siete kilómetros y otra de tres, diseñada para la participación de familias, niños y personas con modalidad reducida, y también una Fila 0, con la que se podrá contribuir sin salir a correr.
El comisario provincial de Baleares, Jorge Matías, ha presentado la prueba como "un conjunto de carreras solidarias organizadas por la Policía Nacional para apoyar a instituciones que trabajan por las personas más desfavorecidas, para que la ciudadanía disfrute de un gran día". El beneficiario este año será la Fundación Miquel Jaume-Palma Futsal, que apoya numerosas causas solidarias y promociona deportes minoritarios.
El presidente del Palma Futsal, José Tirado, ha agradecido esta colaboración: "Va a ser una gran fiesta, que demuestra la cercanía de la Policía a la sociedad". También destacó que tras la organización del evento hay "mucho trabajo, que es parte de la magia para que ocurran cosas maravillosas, como la Cursa 091, que espero que sea un gran éxito".
Los organizadores esperan superar el récord de participación de 1.200 personas que hubo el año pasado. "Todo lo que sea incrementar esa cifra será un éxito", apuntó José Calixto.
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