Calendario escolar 2026-2027: inicio de las clases, vacaciones y días festivos

La conselleria de Educación y Universidades ha anunciado el próximo calendario escolar del curso 2026-2027. Este dará inicio el 10 de septiembre de 2026 y finalizará el 18 de junio de 2027.

La actividad lectiva se iniciará en esa fecha para el alumnado de educación infantil, que por primera vez tendrá el mismo calendario escolar que el resto de enseñanzas, primaria, educación especial, secundaria Y bachillerato. Finalizará para todos igual, excepto para los alumnos de segundo de bachillerato que terminarán las clases el 20 de mayo para poder prepararse las pruebas de acceso a la universidad (PAU).

Además, el calendario fija los períodos vacacionales del curso. Las vacaciones de Navidad se celebrarán del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos incluidos. Posteriormente, las vacaciones de Pascua serán del 25 de marzo al 4 de abril de 2027. Asimismo, se ha fijado la fiesta escolar unificada que será el 26 de febrero de 2027.

Calendario escolar curso 2026-2027 / Conselleria de Educación

De esta forma, los estudiantes contarán con 176 días lectivos para las enseñanzas básicas.

Otras enseñanzas

El 21 de septiembre dará comienzo la actividad lectiva para los alumnos de los grados básico, medio y superior de Formación Profesional. Mientras que las clases para los alumnos de las EEiP de Música y Danza empezaran el 24 de septiembre y el 23 las de los Centros Educación de Personas Adultas (CEPA).

En lo que respecta a las Enseñanzas de Régimen Especial (Enseñanzas Artísticas, Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial), las clases lectivas empezarán el 28 de septiembre. Por un lado, las clases de las Escuelas Oficiales de Idiomas finalizarán el 31 de mayo de 2027. Por el otro, las de las Enseñanzas Artísticas y las de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial terminarán el 18 de junio.