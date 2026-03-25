Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RCD MallorcaRiesgo Colapso ManacorLadronas PalmaActivistas Multa Desahucio
instagramlinkedin

Baleares solicita a Mónica García abordar la huelga de médicos en el próximo Consejo Interterritorial

La consellera de Salud, Manuela García, le ha pedido a la ministra de Sanidad tratar la huelga de médicos en el próximo Consejo Interterritorial que se celebrará el viernes

Otras comunidades autónomas también lo han reclamado

La consellera de Salud, Manuela García

La consellera de Salud, Manuela García / Guillem Bosch

Gemma Barra

La consellera de Salud, Manuela García, le ha mandado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, solicitando que el próximo Consejo Interterritorial, que se realizará el 27 de marzo, aborde la huelga médica derivada del Estatuto Marco. El paro en Baleares ha obligado a suspender más de 19.000 consultas y operaciones en una semana, según ha informado el Ib-Salut en un comunicado.

Baleares ha solicitado la inclusión de este asunto entre los 30 puntos del día establecidos, cuestión que también han reclamado otras comunidades autónomas. La consellera ha alegado que dada la repercusión asistencial y organizativa que la huelga está teniendo sobre el Sistema Nacional de Salud, es conveniente valorar su impacto y el estado del conflicto a nivel interterritorial.

No obstante, Sanidad ha convocado otro Consejo Interterritorial Extraordinario, que tendrá lugar el 9 de abril, para abordar de forma monográfica la huelga de profesionales médicos.

Situación en Baleares

La huelga, convocada por los sindicatos médicos a nivel nacional, forma parte de un calendario de paros de una semana al mes hasta junio en rechazo al borrador del nuevo estatuto marco, que regula las condiciones laborales del personal sanitario. El colectivo reclama, entre otras cuestiones, una regulación específica de su jornada, mejoras en las guardias y un ámbito propio de negociación.

La segunda semana de huelga de médicos contra el nuevo estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad ha obligado a suspender un total de 19.194 actuaciones sanitarias en Baleares, según ha informado el Ib-Salut en un comunicado. El organismo ha anunciado que reprogramará toda la actividad cancelada, aunque ha reconocido que tendrá un impacto en las listas de espera.

Noticias relacionadas y más

En concreto, los paros han provocado la suspensión de 409 intervenciones quirúrgicas, 9.188 consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas y radiológicas y 9.597 consultas de Atención Primaria en el conjunto del archipiélago.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • huelga
  • Baleares
  • médicos
  • Mallorca
  • Ib-salut
  • Salud
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
  2. El último año del bar Plata: la familia Serra busca relevo tras siete décadas de resistencia en Palma
  3. Condenado un guardia civil por no preparar un coche para un mando
  4. El entorno de la familia del niño de seis años que murió atropellado en Montuïri recalca que el conductor 'dio negativo en la alcoholemia
  5. Suciedad y críticas al personal de Son Reus: voluntarios denuncian la precaria situación del refugio de animales tras el cambio de gestión
  6. La propietaria de 'So Mallorca' sobre las pintadas en su local que pedían 'menos turismo': 'Este espacio también es para la gente de aquí
  7. Muere un motorista al chocar contra un poste en el Secar de la Real, en Palma
  8. Cadenas 'low cost' que quizá no conozcas y que ya han desembarcado en Palma

Las hipotecas sobre viviendas aumentan un 0,4 % en enero

La Autoridad Portuaria descarta Alcúdia y elige Palma como puerto de destino en abril de las basuras de Ibiza y Formentera

La Autoridad Portuaria descarta Alcúdia y elige Palma como puerto de destino en abril de las basuras de Ibiza y Formentera

Los bufets más populares de comida mallorquina de la isla: “Cuesta más la gasolina que el ‘berenar’"

Bajo una funda blanca y sin protección visible: así se encuentra almacenado el restaurado carro triunfal de Santa Catalina Tomàs

Un afectado de la estafa con casas modulares en Mallorca: “Tengo una mínima esperanza en la Justicia”

Crónica | La bachata de Prohens y la fuga de Le Senne avivan a una oposición debilitada

Crónica | La bachata de Prohens y la fuga de Le Senne avivan a una oposición debilitada

Baleares solicita a Mónica García abordar la huelga de médicos en el próximo Consejo Interterritorial

Baleares solicita a Mónica García abordar la huelga de médicos en el próximo Consejo Interterritorial

Las empresas de Mallorca tienen "los almacenes llenos" ante un posible paro del transporte de mercancías

Las empresas de Mallorca tienen "los almacenes llenos" ante un posible paro del transporte de mercancías
Tracking Pixel Contents