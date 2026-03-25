Baleares solicita a Mónica García abordar la huelga de médicos en el próximo Consejo Interterritorial

La consellera de Salud, Manuela García, le ha mandado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, solicitando que el próximo Consejo Interterritorial, que se realizará el 27 de marzo, aborde la huelga médica derivada del Estatuto Marco. El paro en Baleares ha obligado a suspender más de 19.000 consultas y operaciones en una semana, según ha informado el Ib-Salut en un comunicado.

Baleares ha solicitado la inclusión de este asunto entre los 30 puntos del día establecidos, cuestión que también han reclamado otras comunidades autónomas. La consellera ha alegado que dada la repercusión asistencial y organizativa que la huelga está teniendo sobre el Sistema Nacional de Salud, es conveniente valorar su impacto y el estado del conflicto a nivel interterritorial.

No obstante, Sanidad ha convocado otro Consejo Interterritorial Extraordinario, que tendrá lugar el 9 de abril, para abordar de forma monográfica la huelga de profesionales médicos.

Situación en Baleares

La huelga, convocada por los sindicatos médicos a nivel nacional, forma parte de un calendario de paros de una semana al mes hasta junio en rechazo al borrador del nuevo estatuto marco, que regula las condiciones laborales del personal sanitario. El colectivo reclama, entre otras cuestiones, una regulación específica de su jornada, mejoras en las guardias y un ámbito propio de negociación.

La segunda semana de huelga de médicos contra el nuevo estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad ha obligado a suspender un total de 19.194 actuaciones sanitarias en Baleares, según ha informado el Ib-Salut en un comunicado. El organismo ha anunciado que reprogramará toda la actividad cancelada, aunque ha reconocido que tendrá un impacto en las listas de espera.

En concreto, los paros han provocado la suspensión de 409 intervenciones quirúrgicas, 9.188 consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas y radiológicas y 9.597 consultas de Atención Primaria en el conjunto del archipiélago.