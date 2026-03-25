Un afectado de la estafa con casas modulares en Mallorca: “Tengo una mínima esperanza en la Justicia”

“Ahora, tengo una mínima esperanza en la Justicia”. Uno de los afectados por la presunta estafa con casas modulares que se gestó en Mallorca entre los años 2020 y 2022 se muestra muy cauto ante la decisión de la Audiencia de Palma de ordenar reabrir el caso y que se investigue si existía una “estrategia prediseñada con propósito engañoso” que se repitió con varios perjudicados en poco tiempo. El tribunal de la Sección Segunda abre la puerta al resto de víctimas del supuesto fraude por el que resultó imputado un constructor de la isla y su empresa, Design Modular Haus SLU.

“Hay una veintena de afectados, pero no han querido denunciar todos. Hay empresarios a quienes se les debe bastante dinero, pero lo dan por perdido”, detalla uno de los querellantes. Dos personas han interpuesto denuncias en el juzgado por separado y más de media docena se han agrupado en una querella conjunta. Calculan que el montante total de la estafa ronda el millón de euros.

El constructor y administrador de Design Modular Haus SL volverá a ser investigado por estafa. / D.M.

El modus operandi normalmente era el mismo. Los clientes pagaban por adelantado para que les construyeran una casa en cualquier punto de la isla. Las obras empezaban, pero al poco tiempo se paralizaban o se alargaban hasta que se producían desavenencias con el constructor, quien las abandonaba por completo sin rendir cuentas, ni devolver los importes percibidos de más, según se desprende del reciente auto de la Audiencia Provincial, que revoca el archivo de la causa acordado hace un año por un juzgado de Inca.

“Desde hace cuatro años y después de haber pagado más de 60.000 euros mi parcela está igual, esto te desmoraliza”, asegura uno de los perjudicados, en referencia a su solar a las afueras de Muro. “Tienes la finca abandonada y te has quedado sin dinero. Mientras, el constructor se pasea tan tranquilo con un coche de lujo y vive en una casa frente al mar”, se queja el hombre. “El último trabajo que hizo en mi solar fue en agosto de 2022, desde entonces no se ha hecho nada allí”, se lamenta el propietario.

Emociones ambivalentes

“Ahora, la verdad es que tengo sentimientos encontrados, estoy contento de que se reabra el caso y se revise, pero a la vez tengo una herida abierta sin cerrar”, reconoce el afectado. “Por un lado, piensas qué bien que se vuelva a investigar, pero también tienes miedo de que todo acabe de la misma manera. Estoy tan decepcionado que me cuesta volver a confiar en la Justicia. El golpe del año pasado fue duro, cuando se cerró la causa y el juez no me hizo caso. Tengo miedo del coste que me pueda suponer esta nueva etapa y que todo quede igual”, admite el perjudicado.

“Lo estaba intentando olvidar y ahora todo lo vuelvo a revivir. Los hechos me remueven por dentro, los sentimientos, las emociones”, añade el querellante. “No es solo el daño económico lo que duele, es el daño moral y sentimental, pasar por este proceso y todo lo que conlleva”, apunta.

“Y no soy yo solo. Hay muchos más afectados que también lo han pasado muy mal”, subraya. “Espero que esta vez la Justicia tenga una visión con más perspectiva y se pueda llegar a juicio”, aventura. “Si se analizan los casos, se repite un patrón, es el mismo patrón, es la misma estrategia. Esto no es normal”, destaca el hombre.

“La Justicia tiene que mover ficha”, concluye el afectado, después de que un tribunal haya reactivado el caso de la estafa con casas modulares.