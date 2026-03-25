Los aeropuertos de Girona y Palma volverán a estar conectados con 32 vuelos este verano

El Aeropuerto de Girona-Costa Brava recuperará este verano la conexión con destinos del país gracias a la recuperación de la conexión con Palma a través de Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, con la programación de 32 vuelos entre el 2 de julio y 30 de agosto y una oferta de 2.304 asientos.

La nueva ruta ha sido presentada este miércoles en la Diputación de Girona por su presidente, Miquel Noguer; el secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal; el presidente de la Cámara de Girona, Jaume Fàbrega, y el director comercial de Air Nostrum, Juan Corral.

Noguer ha mostrado su confianza en esta nueva ruta: "Si funciona -y estoy convencido de que será así-, la voluntad es que se alargue más allá de estos meses de verano".

Días y horarios

La conexión dispondrá de dos frecuencias semanales: durante las dos primeras semanas de julio se operará únicamente los jueves, mientras que a partir del domingo 19 de julio se incorporará la segunda frecuencia, facilitando los viajes de fin de semana.

Los jueves, los vuelos saldrán de Mallorca a las 9.45 horas y de Girona a las 11.45 horas; los domingos, la salida desde Son Sant Joan será a las 12.30 horas y el regreso desde la terminal gerundense a las 14.30 horas.

Los billetes, que se ponen a la venta este jueves 26 de marzo, tendrán un precio desde 49 euros por trayecto (comprando ida y vuelta) y, al igual que en otras rutas de la compañía, incluyen la conexión desde Palma con Ibiza y Menorca bajo la misma tarifa.