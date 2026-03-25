Los aeropuertos de Girona y Palma volverán a estar conectados con 32 vuelos este verano
Air Nostrum ofrecerá más de 2.000 asientos los meses de julio y agosto
El Aeropuerto de Girona-Costa Brava recuperará este verano la conexión con destinos del país gracias a la recuperación de la conexión con Palma a través de Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, con la programación de 32 vuelos entre el 2 de julio y 30 de agosto y una oferta de 2.304 asientos.
La nueva ruta ha sido presentada este miércoles en la Diputación de Girona por su presidente, Miquel Noguer; el secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal; el presidente de la Cámara de Girona, Jaume Fàbrega, y el director comercial de Air Nostrum, Juan Corral.
Noguer ha mostrado su confianza en esta nueva ruta: "Si funciona -y estoy convencido de que será así-, la voluntad es que se alargue más allá de estos meses de verano".
Días y horarios
La conexión dispondrá de dos frecuencias semanales: durante las dos primeras semanas de julio se operará únicamente los jueves, mientras que a partir del domingo 19 de julio se incorporará la segunda frecuencia, facilitando los viajes de fin de semana.
Los jueves, los vuelos saldrán de Mallorca a las 9.45 horas y de Girona a las 11.45 horas; los domingos, la salida desde Son Sant Joan será a las 12.30 horas y el regreso desde la terminal gerundense a las 14.30 horas.
Los billetes, que se ponen a la venta este jueves 26 de marzo, tendrán un precio desde 49 euros por trayecto (comprando ida y vuelta) y, al igual que en otras rutas de la compañía, incluyen la conexión desde Palma con Ibiza y Menorca bajo la misma tarifa.
- Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
- La propietaria de 'So Mallorca' sobre las pintadas en su local que pedían 'menos turismo': 'Este espacio también es para la gente de aquí
- Los bufets más populares de comida mallorquina de la isla: “Cuesta más la gasolina que el ‘berenar’"
- Las empresas de Mallorca tienen "los almacenes llenos" ante un posible paro del transporte de mercancías
- Bajo una funda blanca y sin protección visible: así se encuentra almacenado el restaurado carro triunfal de Santa Catalina Tomàs
- Al menos un detenido en una operación antiterrorista de la Policía Nacional en Palma
- Entradas para el Real Mallorca - Real Madrid: esto cuesta una experiencia Premium en Son Moix
- La Autoridad Portuaria pide al Ayuntamiento de Palma un informe sobre el proyecto arquitectónico del nuevo Bar Pesquero