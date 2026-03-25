Advierten de que la ampliación del aeropuerto de Palma podría agravar la crisis habitacional de Mallorca

La Plataforma Contra l'Ampliació de l'Aeroport de Palma denuncia que el plan DORA III, el Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 que gestionará las inversiones y tarifas de la red de aeropuertos de Aena en España, elevará a 36 millones el número de pasajeros que pasarán por el aeropuerto de Son Sant Joan en los próximos años. Según ha explicado esta mañana en rueda de prensa el portavoz de la Plataforma, Pere Joan Femenía, esto supondría un incremento del 6,5% del tráfico de personas en el principal aeródromo de Baleares.

Femenía ha señalado durante su intervención que el plan DORA III contempla una inyección económica de unos 600 millones de euros en Son Sant Joan para acometer una nueva ampliación una vez finalicen los trabajos que actualmente Aena está llevando a cabo sobre el terreno para levantar una nueva terminal y reorganizar el interior del espacio.

"La crisis de la vivienda se verá afectada en los próximos años debido a las políticas aeroportuarias", han explicado desde la Plataforma. Esta ampliación de la capacidad aeroportuaria, han argumentado, supondrá la llegada de más capital inversor exterior que penetran en el mercado inmobiliario y agravan la situación habitacional de la isla. "Desde que se abrió la ruta Palma-Nueva York en 2022, se ha incrementado en un 300% al compra de viviendas por parte de estadounidenses", ha expuesto Femenía.

La Plataforma denuncia "ver cómo se están repitiendo este hecho con otras destinaciones" recientemente conectadas con Mallorca, como pueden ser, según han enunciado, "Lisboa, Dubai, Dinamarca, Washington, Budapest, Nápoles o Bremen", entre otros. "Las ampliaciones del aeropuerto planteadas suponen incentivar la entrada de fondos inmobiliarios y de especulación extranjeros", ha denunciado Femenía, apuntando al mismo tiempo que "hay una relación directa entre as ferias de turismo y la apertura de nuevas rutas".

En este sentido, la Plataforma ha querido poner el acento a la negativa de Aena a la posibilidad de habilitar la cogestión aeroportuaria en Baleares, cargando al mismo tiempo contra el Parlament por tener "intenciones muy flojas y ninguna intención de persistir en esta demanda histórica".

Ante esta situación, la Plataforma no contempla acciones reivindicativas a corto plazo, aunque no descarta movilizaciones en verano "cuando se viva un momento intenso de turistificación". De todos modos, el colectivo saldrá a la calle este domingo 29 de marzo para manifestarse por el Día Global de la Acción por la Vivienda, una manifestación que tendrá lugar en la plaza España a las doce del mediodía.

Con todo, la Plataforma ha concluido exponiendo sus demandas para revertir la situación: limitar y decrecer el número de vuelos y pasajeros; no abrir nuevas rutas aéreas; eliminar los vuelos nocturnos; prohibir los jets privados; eliminar las subvenciones a los carburantes de aviación; parar la promoción turística; y obtener la cogestión aeroportuaria.