El 26,5% de los autónomos de Baleares son extranjeros, la tasa más elevada de España
La mayoría de los autónomos de las Islas son hombres españoles de mediana edad dedicados al sector servicios La mayoría de los autónomos de las Islas son hombres españoles de mediana edad dedicados al sector servicios
El 26,5% de los trabajadores autónomos de Baleares son extranjeros, lo que supone la tasa más elevada de toda España, según un informe elaborado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
El estudio, actualizado con datos a febrero de 2026, ha sido presentado este miércoles en Palma tras la reunión que han mantenido el presidente de UPT, Eduardo Abad, y el secretario general de UGT en Baleares, Pedro Homar.
El archipiélago suma 101.932 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), lo que representa el 3% del total nacional, que asciende hasta los 3,4 millones de personas.
De ellos, 27.091 son extranjeros, una cifra que ha crecido un 4,45 en el último año y que representa el 26,5% del total de Baleares, la cifra más elevada entre todas las comunidades autónomas, y el 5,4% del conjunto de los autónomos foráneos de España.
La afiliación extranjera se concentra mayormente en los sectores de la construcción, la hostelería y el comercio. Los que han experimentado un mayor aumento han sido las actividades profesionales, científicas y técnicas, la información y comunicaciones y la educació.
Perfil mayoritario
La mayoría de autónomos de Baleares son hombres (64,1%), mientras que el porcentaje de mujeres es inferior (35,8%). Por edad, destaca el tramo de 46 y 55 años (31,5%), seguido del tramo entre los 36 y los 45 (25,6%).
Por nacionalidad, el 73,4% de los afiliados por cuenta propia son españoles, mientras que el 26,5% son extranjeros. Entre estos últimos predominan los europeos (70,6%) y los americanos (13,3%).
En cuanto a la antigüedad, el 55,4% tienen más de cinco años en el negocio, mientras que el 14,2% llevan menos de doce meses en él. Por sectores de actividad, la mayoría se concentran en el sector servicios (74,2%), seguido de la construcción (17,7%), la industria (5,7%) y la agricultura (2,6%). Del total de afiliados al RETA en Baleares, el 87,7% no tiene asalariados frente a un 12,3% que sí.
Relevo generacional
El informe de UPTA estima que 16.221 autónomos se van a jubilar en los próximos cinco años, es decir, un 15,91% de los trabajadores por cuenta propia de la región.
Este acontecimiento generará un "vacío de talento y experiencia" en sectores clave de la economía, especialmente en los más tradicionales que aún no han sido capaces de adaptarse a la digitalización y al nuevo modelo de consumo.
Los sectores que concentran el mayor número de afiliados son la construcción (18.041), el comercio (15.313), la hostelería (11.790) y las actividades profesionales científicas y técnicas (10.278).
Medidas ante la guerra
Tras la reunión también se ha presentado un informe que incluye varias propuestas de medidas para ayudar a los autónomos a afrontar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán.
Entre ellas destacan un bono energético específico para autónomos, ayudas autonómicas al combustible, la posibilidad de aplicar ERTES, la suspensión temporal de contratos de trabajo en situaciones de caída de actividad o el aplazamiento de impuestos municipales hasta doce meses sin intereses.
Todas ellas, ha sostenido UPTA, van destinadas a proteger a los trabajadores autónomos y a los pequeños negocios frente a la crisis económica y pretenden garantizar la supervivencia del tejido económico local y preservar el empleo en los sectores más vulnerables.
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