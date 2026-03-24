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Wizz Air operará 4 nuevas rutas europeas en Palma esta temporada alta

Avión de Wizz Air.

Avión de Wizz Air. / Joan Castro

EFE

Palma

La aerolínea de bajo coste ha anunciado en un comunicado que ampliará su presencia en Palma con cuatro rutas estacionales que conectarán la capital balear con Nápoles, Gdansk, Milán y Tirana.

Incremento de vuelos a Mallorca

La primera será la ruta Palma-Gdansk, Polonia, desde el 30 de marzo, con 2 frecuencias semanales; seguida de la ruta Palma-Milán Malpensa, con 7 frecuencias semanales desde el 11 de mayo hasta septiembre; la conexión Palma-Nápoles, desde el 13 de mayo, con 3 frecuencias semanales; y Palma-Tirana, Albania, desde el 23 de junio, con 2 frecuencia semanales también hasta septiembre.

Con estas nuevas rutas, Wizz Air quiere reforzar su red en España y contribuir a impulsar la conectividad y el turismo internacional hacia Baleares durante la temporada alta.

Nuevas rutas desde Menorca

Asimismo, Wizz Air también ha informado de que este martes empieza operaciones en el aeropuerto de Menorca, con una conexión con Varsovia, a la que se añadirán otras con Roma y con Budapest en verano.

La primera de estas conexiones, entre Varsovia y Menorca, comienza a operar con dos frecuencias semanales durante la temporada de verano.

Posteriormente, se incorporará la ruta con Budapest, con 3 frecuencias semanales, desde el 9 de junio; y con Roma, desde el 30 de junio, con 3 frecuencias a la semana, según recoge la programación estival.

“Estamos encantados de iniciar operaciones en Menorca al tiempo que ampliamos nuestra red de verano en las Islas Baleares”, ha afirmado el director de Comunicación de Wizz Air, Vera Jardan.

Noticias relacionadas y más

“Estas nuevas rutas ofrecerán a los viajeros más oportunidades para descubrir algunos de los destinos más atractivos de Europa, al mismo tiempo que reforzamos la conectividad entre las Baleares y varios mercados europeos clave”, ha añadido.

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