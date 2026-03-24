La UIB implanta un sistema informático para controlar la iluminación exterior del campus y reducir el consumo energético
La Universitat de les Illes Balears ha sustituido 566 luminarias para reducir en un 62,3% el consumo anual de alumbrado exterior, gracias a un sistema de control automático de la iluminación.
La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha renovado la iluminación exterior del campus mediante la mejora de un sistema de control inteligente que permite encender y apagar las luces automáticamente, además de ajustar la intensidad lumínica en función del tránsito y de las condiciones ambienbtales. Con esta medida, la institución fomenta la sostenibilidad energética y reduce el consumo eléctrico.
Con esta renovación, la UIB ha sustituido 566 luminarias por otras de mayor eficiencia energética, lo que ha permitido reducir el consumo anual del alumbrado exterior del recinto en un 62,3%, pasando de 382,7 a 144,4 kWs. El proyecto tambien no solo ha mejorado el nivel de iluminación del campus, sino que también reduce significativamente las necesidades de mantenimiento.
Este martes ha tenido lugar la presentación de la iniciativa, en la que han participado el vicerrector de Economía, Infraestructuras y Campus, Carles Mutet; el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu; el vicerrector de Infraestructuras, Vicenç Canals; y el miembro del equipo técnico, Benito Más. Durante el acto, los responsables del proyecto mostraron a los asistentes las nuevas instalaciones implementadas para llevar a cabo esta renovación energética.
Mutet explicó que la inversión económica asciende a unos "687.500 euros, de los cuales la universidad ha aportado el 15% para implantar la infraestructura", lo que equivale a unos 100.000 euros. Asimismo, el vicerrector aseguró que el ahorro que obtendrá la universidad será "muy superior a esta cantidad, por lo que la inversión podrá amortizarse en menos de un año". Por su parte, Viu no descarta aplicar medidas similares en otros espacios públicos, siempre y cuando "haya más demanda en estos sistemas". Además, ha hecho referencia a otros edificios donde se está trabajando en la mejora de la iluminación, como el Hospital San Llatzer o el Velódromo.
La UIB, un modelo sostenible en Europa
Por otro lado, Canals ha manifestado que esta actuación "puede ayudar a regularizar el alumbrado durante la noche y saber lo que se gasta". Para ello, se ha digitalizado todo el sistema de iluminacióin del campus gracias a la tecnología LED para "poder controlar todas las luminarias del campus en cualquier momento del día, incluso cuando no hay mucha actividad".
El objetivo, para la universidad, es que, para este año, el campus sea capaz de generar toda la energia que consume para reducir la factura eléctrica, limitar el impacto ambiental y cumplir con el compromiso de cero emisiones, logrando que la UIB sea un espacio más sostenible y respectuosa para el medio ambiente. De hecho, Mutet afirma que este cambio "ha permitido que la UIB sea la universidad más sostenible energéticamente de toda Europa".
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