El PSOE critica el "caos" en la sanidad balear tras dispararse las listas de espera en la sanidad pública

El PSIB eleva el tono contra el Govern y traslada sus críticas al ámbito sanitario, donde denuncia el "caos en la gestión" en un momento en que las listas de espera se han disparado. Los socialistas han vinculado este deterioro con la ausencia de liderazgo del Ejecutivo durante el viaje de la presidenta, Marga Prohens, a República Dominicana y Puerto Rico.

El portavoz socialista, Iago Negueruela, sostiene que el Govern ha dejado de ejercer sus funciones en una semana clave en la que, a su juicio, "los únicos que han gobernado han sido Vox". Según afirma, la falta de dirección política ha permitido que el socio parlamentario haya marcado la agenda en ámbitos como lengua, función pública o educación.

En este sentido, Negueruela denuncia que Vox ha aprovechado la ausencia de liderazgo para "imponer cada uno de sus delirios", en referencia a las iniciativas impulsadas en los últimos días. Para el PSIB, este escenario refleja un Govern debilitado, sin capacidad de fijar prioridades ni de articular una respuesta coherente ante los problemas de la ciudadanía.

La crítica socialista ha puesto el foco en la sanidad pública, donde los últimos datos del Ib-Salut han evidenciado un empeoramiento generalizado. Las listas de espera han aumentado un 20,8% en consultas externas y un 23,7% en intervenciones quirúrgicas en el último año, mientras que los tiempos de demora también han crecido de forma significativa, especialmente en operaciones, donde la espera media ha pasado de 96 a 123 días.

Además, el número de pacientes que superan los plazos considerados razonables se ha incrementado con fuerza. Más de 4.000 personas esperan ya más de seis meses para una operación, el doble que hace un año, mientras que más de 6.300 pacientes superan ese mismo umbral en consultas externas. Para el PSIB, estos datos son la prueba de que el Govern “no está tomando medidas ni está al frente” en un momento especialmente delicado. Los socialistas han contrastado esta situación con la actuación del Ejecutivo central, que, según han subrayado, sí ha asumido el liderazgo reuniéndose con agentes sociales y aprobando medidas para hacer frente a la crisis derivada del conflicto internacional.