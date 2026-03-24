Visita institucional
Prohens culmina su viaje oficial al Caribe con una reunión con la gobernadora de Puerto Rico
EFE
La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunió ayer con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, culminando así el viaje oficial a Santo Domingo y Puerto Rico con la reunión con la mandataria y con una visita a la planta de cogeneración de la fábrica de Bacardi, según informó el Govern en una nota.
En el encuentro con la gobernadora, Prohens le explicó el motivo de la visita que iba a realizar posteriormente a la planta de cogeneración eléctrica Bacardi, ya que ha sido desarrollada por la empresa mallorquina de ingeniería Sampol. Prohens se interesó también por la relación de las instituciones locales con las dos casas baleares presentes en Puerto Rico, que actualmente cuentan con 500 socios.
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