Le Senne también teletrabaja

La presidenta de ‘Bailears’ continúa a estas horas con su interminable cursillo de aprendizaje de ritmos caribeños, en el viaje oficial más largo de la historia de la comunidad, hasta el punto de que a nadie le extrañaría que se denunciara su desaparición. Su protegido y procesado Gabriel Le Senne se ha sumado a esta vocación centrífuga, y también desatenderá frívolamente las obligaciones parlamentarias. El presidente del Parlament apuntalará en Hungría a los Patriots, los misiles europeos de Trump, confiemos en que no romperá nada.

El teletrabajo ha contagiado a Prohens y Le Senne, que pugnan por estar el mayor número de días alejados de sus empleos, enlazando los viajes ociosos con las vacaciones de Semana Santa y sin dejar de percibir ni un euro. El éxodo compartido no solo confirma el menosprecio que sienten por Mallorca. Es posible que regresen de sus expediciones anunciando que han pacificado Cuba y han logrado la reelección de Orban que deniegan las encuestas, respectivamente.

Prohens y Le Senne no se han alejado, se han limitado a colocarse a la distancia a la que vienen contemplando la realidad balear durante la legislatura, hoy con el agravante de una guerra. Esta fuga de las dos primeras autoridades de la comunidad solo recibe una réplica del escepticismo mallorquín:

-¿Es necesario que vuelvan?