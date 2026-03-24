Le Senne también teletrabaja
La presidenta de ‘Bailears’ continúa a estas horas con su interminable cursillo de aprendizaje de ritmos caribeños, en el viaje oficial más largo de la historia de la comunidad, hasta el punto de que a nadie le extrañaría que se denunciara su desaparición. Su protegido y procesado Gabriel Le Senne se ha sumado a esta vocación centrífuga, y también desatenderá frívolamente las obligaciones parlamentarias. El presidente del Parlament apuntalará en Hungría a los Patriots, los misiles europeos de Trump, confiemos en que no romperá nada.
El teletrabajo ha contagiado a Prohens y Le Senne, que pugnan por estar el mayor número de días alejados de sus empleos, enlazando los viajes ociosos con las vacaciones de Semana Santa y sin dejar de percibir ni un euro. El éxodo compartido no solo confirma el menosprecio que sienten por Mallorca. Es posible que regresen de sus expediciones anunciando que han pacificado Cuba y han logrado la reelección de Orban que deniegan las encuestas, respectivamente.
Prohens y Le Senne no se han alejado, se han limitado a colocarse a la distancia a la que vienen contemplando la realidad balear durante la legislatura, hoy con el agravante de una guerra. Esta fuga de las dos primeras autoridades de la comunidad solo recibe una réplica del escepticismo mallorquín:
-¿Es necesario que vuelvan?
Suscríbete para seguir leyendo
- El Govern fija que los comedores escolares incluyan al menos un 10% de producto local y un 10% de ecológico
- La nevada más intensa del año en Mallorca impulsa las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber
- Crece el peligro de que Baleares tengan que devolver a Madrid dinero para la formación de parados
- Condenado un guardia civil por no preparar un coche para un mando
- Mallorca registra la nevada más intensa del año mientras continúa en alerta naranja por viento
- Deniegan la pensión de viudedad a un hombre que convivió quince años con su pareja en Baleares
- El Ib-Salut lanza EspaiSalut: una nueva ‘app’ para llevar la tarjeta sanitaria en el móvil, pedir cita o consultar informes médicos
- Juicio por estafar a una pareja que perdió su casa en Inca con préstamos hipotecarios