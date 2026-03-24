Los hoteleros de Mallorca prevén una ocupación del 70 % esta Semana Santa

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) prevé para esta Semana Santa una ocupación media en torno al 70 %, en línea con los resultados del año pasado, que marcarían estabilidad de la demanda hacia la isla pese al contexto geopolítico internacional de incertidumbre.

La patronal hotelera confirma un inicio de temporada sólido, a partir de la información recopilada entre asociaciones y cadenas hoteleras asociadas y valora en un comunicado "la consolidación de un modelo turístico más estable a lo largo del año", con un 20 % de la planta que permanece abierta todo el año.

El nivel de apertura hotelera alcanzará el 92 % en Semana Santa, dos puntos porcentuales más que el año anterior, lo que confirma la consolidación del adelanto del inicio de temporada y la progresiva ampliación del calendario turístico.

La previsión de la FEHM se ha estimado desde la "prudencia ante el actual contexto internacional, marcado por cambios constantes y una situación geopolítica que requiere un seguimiento permanente por sus efectos sobre la economía y la movilidad internacional", señala la nota.

La FEHM ha manifestado su preocupación, "compartida por el tejido empresarial", por el incremento de los costes, especialmente en el precio del combustible, por su impacto directo en el transporte aéreo y marítimo y "en los suministros de determinados productos que pueden verse afectados".

Los hoteleros mallorquines han vuelto a manifestar su deseo de que "finalicen cuanto antes los conflictos bélicos y el sufrimiento humano tanto en Oriente Medio como en Ucrania".

En el actual escenario, el comportamiento específico de cada mercado y segmento turístico dependerá de la evolución del conflicto y sus derivadas", ha destacado la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló.

El hecho de que Semana Santa se sitúe este año a principios de abril favorece la actividad turística, aunque este factor es coyuntural y "el verdadero cambio responde al avance del calendario turístico de Mallorca", con ese 20 % de los hoteles que permanecen abiertos todo el año.

Ha destacado que en febrero ya abren 4 de cada 10 hoteles de la isla, proporción que en marzo alcanza a 7 de cada 10 establecimientos, 16 puntos más que en 2025 cuando era del 54 %.

En abril estarán abiertos 9 de cada 10 hoteles, en línea con el año pasado, con el consiguiente "impacto en empleo y en la cadena de valor turística".

La FEHM ha subrayado que esta ampliación progresiva de la temporada tiene efectos directos en la reducción de la estacionalidad laboral, una mayor estabilidad del empleo turístico y la necesidad de una planificación más escalonada de la puesta en marcha de los servicios públicos estacionales.

Zonas y mercados

Por zonas turísticas, las previsiones apuntan a un comportamiento positivo y alineado con la media del destino, de manera que en la Colònia de Sant Jordi, Alcúdia y Pollença, Sóller, Playa de Palma, Paguera, Palmanova-Magaluf y Playa de Muro la ocupación se situará entre el 70 y 75 %.

Palma alcanzará una ocupación mayor previsiblemente, con predominio del segmento urbano y unas expectativas en torno al 86 %, similar al año pasado.

Por mercados, "Alemania continúa respondiendo, aunque más lentamente que Reino Unido que se muestra más dinámico en reservas turísticas". Destaca el turismo deportivo, especialmente el vinculado al cicloturismo.