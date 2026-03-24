El transporte de mercancías balear decidirá esta semana si hace un paro en pleno inicio de la temporada turística

El transporte de mercancías de Baleares decidirá esta misma semana si convoca un paro en pleno inicio de la temporada turística, según ha anunciado el presidente de la asociación empresarial que agrupa a este sector, Ezequiel Horrach. Afirma que las ayudas aprobadas por el Gobierno central para hacer frente a la crisis desatada por la guerra de Irán son totalmente insuficientes para hacer frente a los sobrecostes que se están soportando en esta actividad, a la espera de que el Ejecutivo autonómico defina las suyas, y afirma que la tensión que actualmente se vive entre las empresas dedicadas a esta actividad explican que se decanten por poner en marcha las protestas.

Lo que se apunta es actuar de forma similar a las movilizaciones de 2022, cuando además de parar la actividad de muchas empresas se organizaron caravanas de camiones que colapsaron el tráfico de Palma en primera instancia y que luego se extendieron por la part forana como protesta por el encarecimiento de los carburantes que también se registró en esas fechas.

Horrach indica que el miércoles se va a celebrar una asamblea del transporte balear a la que acudirán representantes del Govern, y que a lo largo de esta semana se quieren conocer las medidas que el Gabinete de Marga Prohens va a adoptar para respaldar al sector, tras lo que se decidirá si se opta por activar estas protestas, sus fechas y su duración. En cualquier caso, avanza que las comunicaciones que se están manteniendo entre las empresas del transporte de mercancías, tanto balear como en el ámbito nacional, permiten apuntar que "se está al límite" y que las movilizaciones podrían darse en el conjunto del país.

Imagen de una anterior protesta del transporte de mercancías / M. Mielniezuk

Ayuda insuficiente

Lo primero que el presidente de la citada patronal de las islas subraya es que las ayudas aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante el pasado viernes son totalmente insuficientes para unas empresas a las que los costes se les han disparado. "Para las empresas del transporte de mercancías solo implican un descuento de 15 céntimos por litro de carburante", lamenta, por lo que reclama que se activen no solo rebajas fiscales, sino también inyecciones económicas directas para esta actividad.

Un punto que se pone de relieve es que muchas pequeñas empresas transportistas y autónomos operan para grandes firmas a las que difícilmente se les puede presionar para que acepten una revisión de tarifas al alza, lo que impide que se repercutan los aumentos de costes.

Pero además, hace hincapié en que el impacto para las que operan en Baleares es doble, dado que no solo soportan el encarecimiento de carburantes y otros suministros a la hora de hacer los transportes por carretera, sino que además se están viendo afectadas por el alza en sus precios que están aplicando las navieras, un problema que explica la tensión que se está viviendo en las islas.

El sector balear señala que la dependencia del transporte marítimo agrava su situación / B. Ramón

"Al borde"

Por ello, Ezequiel Horrach no duda en afirmar que el sector está "al borde" de lanzarse a una campaña de movilizaciones, y que la decisión se tomará previsiblemente a finales de la presente semana, una vez se hayan aclarado las medidas que el Govern balear va a tomar, aunque se avisa que las fijadas por el Ejecutivo estatal han sido recibidas con enorme descontento por el sector, también en el ámbito nacional.

El presidente de la asociación de transportistas de mercancías reconoce que una movilización en estas fechas puede tener un impacto enorme en la actividad de las islas, al coincidir con el inicio de la temporada turística durante la Semana Santa y en un momento en el que muchas empresas buscan tener sus almacenes llenos de producto para hacer frente a la llegada de los visitantes.

Sobre este punto, recuerda además que a diferencia de lo que sucede en la península, donde las empresas de una comunidad autónoma pueden buscar el respaldo de camioneros de otras zonas próximas, "en Baleares somos los que somos y nadie va a venir de fuera a hacer este trabajo", lo que puede provocar que un solo día de paro genere un 'efecto dominó' con una acumulación de retrasos en todas las entregas.

Horrach insiste en que el sector necesita ayudas económicas directas y no solo unas reducciones fiscales que apenas le benefician, algo que se está reclamando al actual Govern, siguiendo el ejemplo de lo que se hizo por parte del anterior Ejecutivo del Pacto durante la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania.