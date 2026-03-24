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El Govern se reunirá con todos los partidos para consensuar el paquete de medidas frente a la Guerra de Irán

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, señala que las propuestas complementarán a las ya anunciadas por el Gobierno Central y serán debatidas con los agentes sociales y económicos de las islas

El portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, en el Parlament. | B.RAMON

El portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, en el Parlament. | B.RAMON

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Palma

El Govern de Marga Prohens se reunirá con todos los partidos para consensuar un paquete de medidas complementarias para hacer frente a la Guerra de Irán y sus consecuencias económicas. Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz y vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, durante el pleno celebrado en el Parlament.

Así, Costa recibirá mañana en la Conselleria de Economía a todas las formaciones políticas para conocer sus propuestas de cara a paliar los efectos del conflicto bélico en Baleares.

"A diferencia de ustedes, este Govern negociará un paquete de medidas complementarias", ha detallado Costa, recalcando que el Ejecutivo ya se ha reunido con los principales agentes sociales y económicos de Baleares para conocer sus peticiones.

El también conseller de Economía defiende que las medidas aprobadas por el Gobierno Central "son insuficientes", aunque reconoce que las rebajas fiscales son positivas. En este sentido, Costa determina que el paquete de medidas en el que está trabajando el Govern, y que será consensuado con todos los sectores, complementará el paquete anticrisis de Madrid.

Paquete de medidas antes de Semana Santa

Cabe recordar que Costa anunció el pasado viernes que el paquete de medidas que prepara el Ejecutivo balear para complementar a las del Gobierno Central se presentará antes de Semana Santa. Un conjunto de acciones aún sin concretar que serán consensuadas con los agentes sociales y económicos de las islas.

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"El Govern está diseñando entre todas las consellerias un primer paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Baleares. Sabemos que hoy es más caro poner gasolina y que el encarecimiento del precio está provocando un impacto muy importante sobre los costes de los sectores económicos y de los bolsillos de los ciudadanos. Será un paquete de medidas lo suficientemente contundente para intentar abordar esta situación de importante gravedad", determina Costa.

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