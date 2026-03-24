El Govern anuncia una inversión mínima de 5 millones de euros para financiar nuevos proyectos agroalimentarios tras el cierre de Agama

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha anunciado hoy en el Parlament una inversión mínima de 5 millones de euros destinada a impulsar nuevos proyectos estratégicos en el sector agroalimentario tras el cierre de Agama. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia global de transformación del modelo productivo y de refuerzo de la competitividad del sector.

Esta nueva línea se financiará mediante el impuesto de turismo sostenible (ITS) y se sumará a las diversas convocatorias que ya ha impulsado el Govern. "Es una manera clara de revertir al territorio parte de los recursos recaudados y de destinarlos a nuestro sector primario", ha destacado el conseller.

Simonet ha querido aclarar que esta línea de inversión responde a una estrategia estructural de apoyo y transformación del sector agroalimentario y que no está vinculada a las medidas coyunturales derivadas de la guerra y del contexto de conflicto bélico internacional. "Hablamos de políticas de fondo, pensadas para reforzar el sector a medio y largo plazo", ha afirmado. En este sentido, ha avanzado que, a todas estas actuaciones, se sumarán en los próximos días medidas específicas de apoyo al sector vinculadas al contexto de la guerra, que el Govern presentará antes de Semana Santa.

Durante su comparecencia, Simonet ha subrayado que esta inversión da continuidad a una política activa de apoyo al sector. "No anunciamos intenciones, anunciamos hechos. El Govern está invirtiendo, está actuando y está al lado del sector con proyectos reales", ha afirmado.

En este sentido, ha detallado que en 2023 se impulsó una línea específica para proyectos estratégicos que ha permitido movilizar inversiones de gran impacto, como una central de procesamiento y valorización de la algarroba impulsada por Camp Mallorquí —con una inversión de cerca de 7,5 millones de euros y una aportación pública de unos 3,5 millones— o un centro de recepción y procesamiento de carne de origen mayoritariamente local en Manacor —con una inversión superior a los 10 millones de euros y una ayuda de 3,2 millones.

Estas actuaciones se han complementado con las convocatorias ordinarias de inversiones en transformación y comercialización (ITC), que evidencian la diversificación real del sector. En 2023 se aprobaron 23 proyectos con una ayuda global de 2,7 millones de euros, con iniciativas como un centro de transformación de la Cooperativa de Pollença, la modernización de un portal de exportación de patata o una nueva quesería en el Llevant de Mallorca.

En 2024 se presentaron 29 proyectos con una ayuda solicitada de 4,3 millones de euros, lo que obligó al Govern a ampliar el crédito para que ningún proyecto quedara fuera. Entre ellos destacan inversiones en el sector de la patata —en un contexto de dificultades derivadas de restricciones europeas y cambios productivos—, un obrador de harinas, una línea de cítricos en Sóller, una fábrica de pimentón tap de cortí o una nueva almazara.

Esta tendencia se ha intensificado este año, , con iniciativas como un obrador comunitario ecológico, una nueva fábrica de productos lácteos o proyectos vinculados a cereales y transformación.

Simonet también ha destacado el dinamismo de otros sectores como el vitivinícola —con más de 100 bodegas en Mallorca y una clara apuesta por la calidad y la transformación— o el sector del aceite de oliva, que ha pasado de estar prácticamente desaparecido hace décadas a consolidarse como un sector emergente.

Asimismo, ha puesto en valor el crecimiento de la agricultura ecológica y el impulso de nuevos modelos de comercialización basados en la venta directa y los circuitos cortos, así como las acciones de promoción del producto local impulsadas por el Govern en colaboración con el sector. "Conocemos el sector, sabemos lo que está pasando y estamos trabajando con ellos. No desde los despachos, sino sobre el terreno", ha remarcado.

Simonet ha subrayado que el sector vive un cambio de paradigma hacia modelos en los que los productores controlan todo el proceso, desde la producción hasta la comercialización. "Este modelo es el que garantiza mayor rentabilidad y más futuro", ha explicado. En paralelo, ha anunciado una sublínea específica de 2,25 millones de euros para el sector lácteo, orientada a impulsar la transformación dentro de las propias explotaciones.

La situación de Agama

Durante su comparecencia, el conseller ha realizado un repaso detallado de la situación de Agama y de las actuaciones llevadas a cabo por el Govern, y la ha contextualizado dentro una evolución marcada por decisiones empresariales que han condicionado el futuro del sector lácteo en Mallorca.

Simonet ha recordado que el cambio de modelo de Agama se inicia con el paso de un proyecto con arraigo local, bajo el grupo Bordoy, a su integración en una multinacional con intereses globales, lo que supuso una progresiva pérdida de control y vinculación con el territorio.

En los últimos años se ha producido una reducción significativa del número de ganaderos proveedores, la deslocalización de parte de la producción y cambios en la estrategia comercial que han limitado la capacidad de crecimiento del sector. "Se ha pasado de incentivar la producción a limitarla por decisiones de mercado que no tenían en cuenta la realidad del territorio", ha explicado.

El conseller ha destacado que el Govern ha mantenido una actuación constante, con reuniones con ganaderos y trabajadores, control de los contratos lácteos —que derivaron en sanciones— y la búsqueda activa de alternativas, entre las cuales figura la posibilidad de un proyecto con participación pública y capital privado. "Hemos explorado todas las opciones, hemos buscado inversores y hemos puesto sobre la mesa soluciones reales. El Govern ha hecho su trabajo, ha afirmado.

Simonet ha subrayado especialmente el apoyo directo al sector lácteo a través de políticas concretas, como el mantenimiento y refuerzo del programa PROVILAC, el incremento de las ayudas al vacuno de leche —que han pasado de 159 euros por cabeza en 2022 a más de 208 euros a partir de 2023—, las líneas de inversión con ayudas de hasta el 60% o las nuevas ayudas al bienestar animal de unos 100 euros por vaca. También ha recordado actuaciones como la mejora del programa de leche en las escuelas o el impulso de medidas para reforzar la presencia del producto local en el mercado.

Al mismo tiempo, ha sido contundente en la valoración del papel del grupo Damm. «No se puede pedir a los ganaderos que inviertan y que aumenten la producción, y después reducir la recogida de leche, deslocalizar la producción y abandonar la promoción del producto local. Eso es lo que ha pasado», ha afirmado. "No se puede jugar con el sector, con los ganaderos y con los trabajadores", ha subrayado.

Simonet ha explicado que la ruptura de compromisos adquiridos y determinadas decisiones comerciales han agravado la situación, se ha generado incertidumbre y se ha dificultado la continuidad del modelo.

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Ante este escenario, el conseller ha defendido que la situación de Agama marca el final de un modelo, pero no del sector. «El sector lácteo continúa. Y continúa con más fuerza si avanzamos hacia modelos en los que los productores tengan mayor control sobre la transformación y la comercialización», ha concluido.