Galmés adelanta a finales de mes su tercer Debate de Política General
El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, celebrará el Debate de Política General los días 30 y 31 de marzo, dos meses antes que en 2024 y 2025, para evaluar sus tres años de gestión
El Consell de Mallorca celebrará la semana que viene el Debate de Política General de la institución insular. Llorenç Galmés ha convocado los próximos 30 y 31 de marzo (lunes y martes) dos sesiones plenarias para celebrar su tercer Debate al frente del Consell, que en esta ocasión tendrá lugar dos meses antes de lo habitual: en 2024 fue convocado a finales de junio y e 2025 a finales me mayo. Serán dos jornadas en las que el presidente insular podrá hacer balance de sus primeros tres años como líder de la institución insular, repasando las líneas políticas y de actuación seguidas hasta ahora, sin descartar que pueda hacer algún anuncio importante.
El lunes día 30, la primera sesión arrancará a las diez de la mañana y únicamente contará con la intervención de Galmés: podrá ofrecer su discurso sin límite de tiempo.
La segunda jornada, programada para el martes 31, arrancará también a las diez, pero serán los grupos políticos los que tomen primero la palabra. Vox, PP, El Pi, Més per Mallorca y PSIB tendrán 30 minutos cada uno para realizar una intervención durante la sesión. Galmés podrá responder a los partidos sin límite de tiempo, antes de que estos vuelvan a disponer de 15 minutos en turno de réplica. Por último, el presidente cerrará el Debate de nuevo sin límite de tiempo.
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