La Fundació Marilles propone que Cabrera incluya en la zona de protección estricta del parque nacional el Fort d’en Moreu

La Fundació Marilles hizo públicas ayer sus alegaciones al Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Cabrera con el objetivo, según explicó, de "reforzar la eficacia de la protección del medio marino y asegurar la conservación de los hábitats más valiosos".

Entre las principales propuestas, la entidad destaca la necesidad de ampliar la zona de protección estricta para incluir el Fort d’en Moreu, un espacio de gran valor ecológico que alberga hábitats vulnerables como corales, gorgonias, fondos de maërl y especies de profundidad con una capacidad de recuperación muy limitada. En este sentido, defiende que esta zona sea declarada libre de cualquier actividad extractiva (NTZ).

La entidad también valora la propuesta de incrementar las zonas libres de actividad extractiva hasta multiplicarlas por diez o doce, pero advierte de que esta ampliación debe basarse en criterios científicos sólidos. No se trata solo de aumentar la superficie protegida, advierte, sino de priorizar aquellas áreas donde la protección es más necesaria. Para ello, considera fundamental reforzar los estudios que identifiquen los hábitats de mayor valor ecológico y garantizar una planificación coherente con otros espacios protegidos del canal de Mallorca, favoreciendo así la conectividad ecológica.

Por otro lado, la organización alerta de que el aumento de la protección normativa solo será efectivo si va acompañado de un refuerzo real de la vigilancia. El furtivismo sigue siendo un problema en el parque, señala. Y sin un control adecuado, las medidas pueden quedar en papel mojado.

Finalmente, la Fundación Marilles subraya la importancia de mejorar los programas de seguimiento ecológico de la biodiversidad marina mediante indicadores claros que permitan evaluar el estado de los hábitats y la eficacia de las medidas de gestión. Este enfoque es clave para avanzar hacia una gestión adaptativa de los espacios marinos protegidos, especialmente en un contexto de cambio climático incierto.

Localización del Fort d'en Moreu en aguas del Parque Nacional de Cabrera, en la zona ampliada en 2019 / Fundació Marilles

Una zona de protección estricta y el cambio climático como criterio transversal

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabrera, que ahora está en fase de renovación y cuyo último documento data del año 2006, es el documento normativo principal que regula las actividades, protección y ordenación de este espacio protegido de Baleares. Y establece las normas para el uso público (turismo), pesca artesanal autorizada y conservación de los ecosistemas. El periodo de alegaciones terminó el pasado 3 de marzo. Y ahora el Govern debe incluir las aportaciones más valiosas hasta su aprobación definitiva.

Una de las principales aportaciones del nuevo PRUG será la creación de una área de protección estricta que abarca la mayor parte de la zona marina ampliada en 2019, de hasta casi 60.000 hectáreas, con el objetivo de reforzar la preservación de los ecosistemas marinos sensibles, favorecer la recuperación de especies vulnerables y consolidar Cabrera como un referente en la conservación en el Mediterráneo.

Además, será el primer plan de gestión del parque nacional que introduce el cambio climático como criterio transversal, el vertido cero de aguas depuradas al mar, conseguir un parque cada vez más sostenible, apoyo a las investigaciones, avanzar hacia una gestión adaptativa, prevenir la entrada de especies invasoras, impulsar proyectos de restauración activa e introducir medidas de prevención de incendios, uno de los grandes riesgos por el crecimiento de la superficie boscosa.