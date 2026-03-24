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Una empresa regala un minicoche eléctrico a los más pequeños del Área de Pediatría de Son Espases

El pasado lunes se presentó el T-Car, un minicoche donado por T-Systems para el entretenimiento de los pacientes más jóvenes.

Presentación del minicoche eléctrico para los niños de Son Espases

Presentación del minicoche eléctrico para los niños de Son Espases / Govern de les Illes Balears

Enrique Casanova

Palma

Gracias a la donación de la empresa de servicios informáticos T-Systems, el Hospital univeristario Son Espases ofrece un juguete llamado T-Car, un minicoche eléctrico para que los niños del Área de Pediatría puedan divertirse. Esta iniciativa está destinada a generar un entorno más placentero entre los pacientes más pequeños y a favorecer su bienestar emocional.

Con este minicoche, los niños tendrán a su disposición una nueva forma de entretenerse, lo cual les ayudará a olvidarse tanto de su estado patológico como del ambiente hospitalario. Esta donación se añade a muchas otras que T-Systems ha realizado a muchos hospitales de todo el país, una iniciativa que nació en 2023 y cuyo objetivo es contribuir de forma positiva en la estancia de los niños en los hospitales.

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El pasado lunes tuvo lugar la presentación de este nuevo juguete, en la planta 1 de Pediatría. En el acto, estuvieron presentes la consellera de Salud, Manuela García; el subdirector de Humanización, Atención al Usuario y Formación, Gabriel Rojo; la coordinadora de la Subdirección de Transformación, Innovación y Salud Digital del Servicio de Salud, Laura Predel; entre otros miembros del personal de Son Espases. Asimismo, también comparecieron algunos representantes de la empresa T-Systems, entre los que estaban el director comercial nacional, Ramón Puigoriol; y la responsable comercial, Aroa Vivanco.

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