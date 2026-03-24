Baleares seguirá adelante con la prohibición de nuevas licencias de alquiler turístico pese a la advertencia de la Unión Europea: "No daremos ni un paso atrás"

Baleares seguirá adelante con la prohibición de nuevas licencias en viviendas plurifamiliares pese a la advertencia de la Unión Europea, que se opone al veto planteado por el Govern autonómico en el alquiler turístico. Así lo ha expresado esta mañana el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, recalcando que el Ejecutivo "no dará ni un paso atrás" al considerar que esta medida se tiene que aplicar "por el bien de la comunidad y de los residentes".

"La Unión Europea nos advirtió hace unos meses. En este sentido, nosotros no daremos ni un paso atrás. Consideramos que la medida es correcta y no se darán nuevas licencias turísticas en plurifamiliares. Veremos dónde llegan estas recomendaciones y advertencias, pero nosotros lo tenemos absolutamente claro", argumenta Bauzà.

Así, el conseller destaca que las nuevas licencias en plurifamiliares "contribuyen a la falta de vivienda en las islas" y afectan "a la convivencia de residentes y turistas" dentro de un mismo edificio. "Todos sabemos la problemática que ocasionan. Estamos convencidos de que hemos hecho lo que tocaba por el bien de esta comunidad, por el bien de los residentes y, por tanto, no daremos ni un paso atrás", recalca.

Argumentos de la Unión Europea

En cuanto a los argumentos que da la Unión Europea para oponerse a esta medida del Govern, Bauzà ha detallado que están vinculados a la necesidad de aplicar esta propuesta por zonas, y no de forma general.

"El argumento que plantean ellos para que no llevemos adelante esta prohibición es que se tiene que hacer por barrios, pero nosotros consideramos que la problemática de la vivienda es general en esta comunidad. En todas las islas hay problemas para encontrar vivienda, por tanto, no podemos tolerar dar más licencias en plurifamiliares", reafirma el representante político.

Así, Bauzà afirma que "habrá que valorar las recomendaciones y advertencias" lanzadas por parte de Bruselas, pero anuncia que la respuesta del Govern "será reafirmar la prohibición de nuevas licencias en plurifamiliares".