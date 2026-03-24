La Asociación de Navegantes Mediterráneo rechaza que el nuevo campo de boyas ecológico se realice "a costa de limitar derechos históricos de navegación"

La cala de Portals Vells, en Calvià, y Portocolom, en Felanitx, contarán por primera vez con un campo de boyas ecológico para preservar las praderas de posidonia de los fondeos masivos de embarcaciones que se producen en verano. Ante esta situación, la Asociación de Navegantes del Mediterráneo valora "positivamente" cualquier medida que contribuya a "la preservación del ecosistema" pero consideran que "no puede realizarse a costa de limitar derechos históricos de navegación, ni de generar nuevos problemas de seguridad".

Además, explican que el fondeo libre de embarcaciones sobre fondos arenosos es "una práctica compatible con la preservación de la posidonia cuando se realiza de forma responsable". En este sentido, defienden que es una actividad que "forma parte de la cultura náutica", por lo que "no debería verse restringida por una planificación excesiva o mal dimensionada de campos de boyas".

Otro de los aspectos que ADN Mediterráneo considera fundamental es que estos servicios tengan "precios asequibles" e insta a que se establezcan "bonificaciones para residentes y condiciones favorables para embarcaciones en puertos de Baleares". Explican que de no considerarse esta medida, se generaría un "agravio comparativo" entre navegantes locales y embarcaciones visitantes que "penalizaría injustamente a quienes hacen uso habitual y responsables de nuestras aguas".

Asimismo, solicita a la administración que garantice que estos nuevos campos de boyas "cumplan con los estándares de seguridad" y consideran "inaceptable" que estas instalaciones no estén diseñadas para "soportar vientos superiores a 10 nudos", una circunstancia "frecuente durante cualquier jornada de embat en verano". "La seguridad de las embarcaciones y de sus tripulaciones debe ser prioritaria, evitando riesgos derivados de fondeos insuficientes o infraestructuras mal dimensionadas", matiza.

La medida

La medida, impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica y aprobado por el consejo de Ministros, pretende impulsar un proyecto que vele por la conservación de las praderas de posidonia, a las que el Gobierno reconoce como uno de los ecosistemas de mayor valor ecológico del medio marino. Por este motivo, ha elaborado nueve proyectos para la instalación de sistemas de fondeo de bajo impacto en distintas zonas del litoral balear.

La implantación de sistemas de fondeo de bajo impacto es considerada una de las herramientas más eficaces para compatibilizar el uso recreativo del litoral con la conservación de estos ecosistemas. Las praderas de posidonia, especialmente abundantes en torno al archipiélago de Baleares, constituyen uno de los hábitats marinos más valiosos del Mediterráneo. Sin embargo, el fondeo incontrolado de embarcaciones de recreo puede provocar daños directos sobre estas praderas, arrancando plantas y degradando progresivamente estos ecosistemas.