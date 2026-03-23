Vera admite dificultades para cubrir prácticas de FP en sectores "tensionados" pese al récord de alumnos

La implantación de la nueva Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FEMPO) alcanzará el próximo curso 2026-2027 su máximo histórico en Baleares. Según los datos ofrecidos este lunes por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, un total de 14.500 alumnos de primer y segundo curso de Formación Profesional realizarán estancias prácticas. "Es la cifra más alta desde que tenemos datos registrados", ha señalado Vera, quien ha recordado que la nueva normativa estatal obliga ahora a iniciar estas prácticas desde el primer año.

Sin embargo, el despliegue de este modelo ha evidenciado desajustes en sectores específicos donde la oferta de plazas en empresas no alcanza a cubrir la demanda de los centros educativos. El conseller ha admitido que existen complicaciones en ramas como la informática y, especialmente, en el ciclo de Emergencias Sanitarias, calificándolo como "el único ciclo en el que tenemos la mayor dificultad de poder servir a todos con garantía".

Para intentar paliar este déficit de plazas, la Conselleria ha habilitado -según ha detallado Vera- una partida de 57.300 euros destinada a ayudas de movilidad. El conselelr ha explicado que este fondo servirá "para aquellos alumnos que no puedan hacer su formación en su isla de referencia porque no hay empresa que pueda acogerlos". En estos casos, el Govern facilitará que los estudiantes se desplacen a Mallorca o a otras islas para completar las horas obligatorias que exige la ley para poder titular.

Sobre la cuantía de estas subvenciones, la directora general de Formación Profesional, Maria Isabel Salas, ha detallado que se trata de "una ayuda económica de un tanto por ciento de euros para cada una de las horas que está contratada aquel alumno de alta de Seguridad Social". Aunque no se ha precisado una cifra fija por estudiante, Salas ha aclarado que "es un porcentaje que se ha establecido más alto que el que teníamos antes" y que el montante final dependerá de cuántos alumnos reclamen la ayuda.

Un tejido empresarial de pequeña y mediana empresa

Durante la visita a la empresa instaladora Llum Magnètic, el conseller ha reflexionado sobre las particularidades del archipiélago frente a otras regiones. "Tenemos que saber que somos una comunidad autónoma diferente, en el sentido de que tenemos un sector productivo de empresas de media y pequeña empresa donde cuesta mucho más llegar que si son grandes empresas", ha apuntado Vera, destacando la tarea de los técnicos para unir los intereses de la empresa privada y la comunidad educativa.

Por su parte, el gerente de Llum Magnètic, Manuel de los Santos, ha valorado positivamente la integración de los estudiantes en su estructura: "Apostamos por la formación y por que las personas que con nosotros hacen las prácticas tengan la opción de continuar". De los Santos ha subrayado que "no resulta sencillo encontrar profesionales cualificados" en su sector y que, por tanto, consideran fundamental "formar técnicos de aquí, de la isla".

Apostamos por la formación y por que las personas que con nosotros hacen las prácticas tengan la opción de continuar Manuel de los Santos — Gerente de Llum Magnètic

Desburocratización

Para sostener este volumen de prácticas, la Conselleria -ha recordado Vera- ha creado el Servicio de Convenios y Relaciones con Empresas, una unidad que centraliza la gestión y las altas en la Seguridad Social. Según el responsable de Educación, el objetivo final es reducir la carga administrativa que actualmente soportan los centros educativos.

En este sentido, Vera ha anunciado que están trabajando en "nuevas herramientas y nuevos formatos que estarán en vigor a partir del curso 26-27" para facilitar la desburocratización del sistema. Por el momento, el conseller ha querido recalcar que, pese a los retos en sectores específicos, el despliegue de la FEMPO avanza según lo previsto y que "continuamos haciendo trabajo en formación profesional porque creemos que es el futuro".