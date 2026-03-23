El TSJIB considera que el STEI está legitimado para impugnar el plan de libre elección de lengua

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha dictado una resolución en la que considera que el sindicato STEI está legitimado para impugnar el plan de libre elección de lengua.

El mismo sindicato ha informado de esta resolución en una nota de prensa este lunes, en la que ha celebrado que continúa su lucha judicial contra este plan, al que se refieren como de "segregación lingüística".

En el recurso contencioso-administrativo contra el plan que presentó el sindicato, el Govern alegó falta de legitimación para impugnarlo. Ahora, según el STEI, el TSJIB reconoce el "interés colectivo" del sindicato en la medida que defiende los intereses de los afiliados docentes que participan en este plan.

Un plan, han criticado, que supone una modificación de los proyectos lingüísticos de los centros y de los proyectos aprobados por los consejos escolares respectivos.

Igualmente, han lamentado que estos cambios afectan la tarea docente del colectivo que el STEI representa. "Por ello, la sala otorga al sindicato la legitimación activa y da vía libre a la continuación de la tramitación del recurso contencioso", han subrayado.

Así, han remarcado que continúa la lucha judicial contra un plan que "ha sido impuesto por las exigencias de Vox al Partido Popular y que no tiene el apoyo de ninguna entidad de la enseñanza".

El STEI ha reclamado una vez más la retirada de este plan y destinar su presupuesto a resolver los "problemas reales" del sistema educativo como las ratios, infraestructuras y atención a la diversidad, entre otros.