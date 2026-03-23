Estos son los días de apertura de comercios en Mallorca en la Semana Santa 2026

La Semana Santa es uno de esos momentos en los que media isla mira los horarios comerciales antes de salir de casa. Ya sea para hacer compras de última hora, para aprovechar una escapada a Palma o para ver si abren las grandes superficies, la duda siempre se repite: qué festivos abren las tiendas en Mallorca.

Y en 2026 la respuesta está bastante clara. El único festivo de la Semana Santa con apertura comercial autorizada de forma general en Mallorca será el Jueves Santo, 2 de abril.

El día clave para ir de tiendas en Mallorca

Para quienes quieran aprovechar la Semana Santa para pasar por tiendas, centros comerciales o grandes superficies, el día señalado es el Jueves Santo. Aunque se trata de un festivo, ese día sí está incluido dentro del calendario oficial de aperturas autorizadas para el comercio.

Eso lo convierte en la fecha más útil tanto para residentes como para visitantes, sobre todo en lugares con mucho movimiento como Palma, las zonas turísticas y los principales ejes comerciales de la isla.

Los días en los que no abrirán de forma general

Aquí viene la parte que más dudas genera. Porque no todos los días de Semana Santa tienen el mismo régimen comercial. La Semana Santa coincide con una de las primeras grandes oleadas de movimiento turístico del año en Mallorca, con más gente en la calle, más actividad en Palma y más afluencia en zonas comerciales.

En Mallorca, el calendario de Semana Santa de 2026 deja este escenario:

Jueves Santo, 2 de abril : sí podrán abrir las tiendas

: sí podrán abrir las tiendas Viernes Santo, 3 de abril : no hay apertura comercial general

: no hay apertura comercial general Sábado Santo, 4 de abril : apertura normal al ser día laborable

: apertura normal al ser día laborable Domingo de Pascua, 5 de abril : no hay apertura comercial general

: no hay apertura comercial general Lunes de Pascua, 6 de abril: no hay apertura comercial general

Ojo: puede haber excepciones

Esta regulación afecta al comercio general, pero hay establecimientos con régimen especial que pueden abrir también en otros festivos o domingos, dependiendo de su actividad o ubicación.

Es decir, aunque no haya apertura general, sí puede haber negocios y centros de ocio abiertos en determinados puntos de Mallorca, especialmente en zonas turísticas, estaciones, puertos, aeropuertos o comercios con normativa específica.