Rosario Sánchez evita hablar de decrecimiento en Baleares: "Siendo una comunidad de éxito turístico, tiene la responsabilidad de seguir siéndolo con medidas de regulación"

La secretaria de Estado de Turismo y vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, evita hablar de decrecimiento en Baleares y apuesta por medidas de regulación turística para evitar la saturación en las islas. Así se ha pronunciado esta mañana tras reunirse con los agentes sociales y económicos de las islas, a quienes ha detallado el paquete anticrisis del Gobierno Central para paliar los efectos de la guerra en Irán.

Cuestionada respecto a cómo debe afrontar Baleares la temporada que está a punto de iniciarse con la Semana Santa, Sánchez ha eludido hacer referencia al decrecimiento, resaltando que "las competencias en ordenación turística son de las comunidades". En este sentido, la secretaria de Estado de Turismo destaca que "lo fundamental es que cada comunidad regule su oferta", tanto en oferta ilegal, como límite de plazas, moratoria e impuestos turísticos.

"Hasta ahora, Baleares había sido siempre pionera en estas medidas, especialmente en los 8 años donde se hizo un avance muy importante en lo que es el cálculo de la capacidad de carga, moratorias de plazas, limitación de cruceros, condiciones laborales de los trabajadores, regulación de alquiler turístico, prohibición en plurifamiliares y tantas cosas que han servido como ejemplo al resto de comunidades. Lo que creo es que en Baleares tenemos la responsabilidad de, siendo una comunidad de éxito turístico, pionera en su sector empresarial en innovación, continuar siéndolo en medidas de la regulación turística", argumenta.

Críticas del PP

Respecto a las críticas lanzadas desde el PP por el "grave abandono y omisión de sus obligaciones" al frente de la Secretaría de Estado de Turismo, Sánchez defiende que hace su trabajo como secretaria de Estado "intensamente", compaginándolo con el cargo institucional que tiene en el partido socialista de las islas.

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"No creo que nadie ponga en cuestión mi profesionalidad ni mi capacidad de trabajo. Creo que para Baleares está muy bien y siempre hemos luchado el hecho de tener un secretario de Estado que sea de aquí y que tenga en cuenta a las islas en las medidas que se hacen a nivel nacional", determina Sánchez.