Rafael Dezcallar: "los chinos son realistas y saben que militarmente no pueden hacer nada en el conflicto de Irán"
El diplomático mallorquín pronuncia una conferencia en Palma para explicar las razones del crecimiento que ha tenido China en los últimos años
“Los chinos son realistas y saben que militarmente no pueden hacer nada ante el conflicto de Irán”. El diplomático mallorquín Rafael Dezcallar ha pronunciado esta noche una conferencia en el club Náutico de Palma, organizada por el Cercle d’Economia, para explicar las razones del crecimiento que ha tenido China en los últimos años, desde el aspecto económico, tecnológico y político.
Dezcallar ha publicado un libro titulado “el crecimiento de China”, en el que recoge sus conocimientos adquiridos por su etapa como embajador de España en este país entre los años 2018 a 2024, coincidiendo precisamente con el despegue económico. Señaló quees en la economía donde pivota todo su crecimiento, ya que China representa un modelo capitalista, dominado por un fuerte partido comunista, al que deja de lado los derechos humanos y la democracia, pero que ha conseguido en poco tiempo que más de 700 millones de personas hayan abandonado la pobreza extrema que sufrieron durante años.
El embajador se ha referido al papel político internacional que está acaparando China, gracias a su crecimiento económico, señalando que cuenta con un armamento y un ejército tan potente como puede ser el de Estados Unidos, pero que apuesta más por el diálogo y la diplomacia, que por la fuerza militar.
Dezcallar recordó las recientes restricciones económicsa que impuso Estados Unidos a los productos exteriores y detalló que el único país que ha podido enfrentarse a estas medidas acordados por Trump ha sido China. “Los dos países decidieron llegar a un acuerdo, pero China le demostró a Estados Unidos que por las malas no le iba a controlar”.
También explicó los proyectos que tienen las autoridades chinas para conseguir la adhesión de Taiwán, pero aseguró el diplomático que entre los planes de futuro no está incluida la fuerza. “Pretende conseguir la adhesión de Taiwán por el método diplomático”.
El diplomático mallorquín también se refirió, a preguntas del público asistente, a la reacción que tendrá China si se mantiene mucho tiempo el conflicto que mantiene Israel y Estados Unidos tras el lanzamiento de bombas contra Irán. Dezcallar recordó que China depende energéticamente del petróleo que le proporcionan los países del Medio Oriente y que se ha convertido con un aliado de Irán, al que ha introducido en varias de las organizaciones mundiales. Sin embargo, el diplomático aseguró que el papel de China ante este conflicto “es incómodo, porque teme que a nivel de opinión se pueda ver que no está haciendo nada para defender a Irán”. Sin embargo, Dezcallar no prevé que los chinos puedan enviar tropas, ni prestar ayuda militar a los iraníes. “Los chinos son muy realistas y saben que militarmente su capacidad de actuación es muy limitada. A ellos les interesa que el conflicto dure poco tiempo”, detalló.
A pesar de su amplia experiencia como diplomático, Dezcallar reconoció que era incapaz de calcular el tiempo que puede prolongarse este conflicto internacional. Fue muy crítico con el presidente Trump y mostró su esperanza de que la presión la reciba de sus propios ciudadanos y que reaccionen en contra de este ataque militar a medida que vaya aumentando el precio del petroleo. “El recuerdo de la guerra de Irak sigue muy presente en la memoria de los norteamericanos”, recordó el conferenciante.
También habló en la conferencia del papel que debe ejercer Europa en su posicionamiento en la política internacional. “Europa debe terminar de una vez por todas de la dependencia militar de Estados Unidos. Hace muchos años que terminó la segunda guerra mundial y es necesario que Europa cuente con una política de defensa común. Por eso es tan necesario que los europeos gastemos más y mejor en nuestra defensa”.
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