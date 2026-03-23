El PP pide en el Congreso mayor presencia de Frontex en Baleares

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a solicitar una mayor presencia de Frontex en terceros países y en el territorio español, así como procedimientos «ágiles» para tramitar solicitudes de asilo.

La iniciativa se debatirá en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, los populares solicitan impulsar, en el seno de la Unión Europea, la firma de nuevos acuerdos estratégicos de cooperación con países de origen y tránsito, «condicionados a mecanismos efectivos de readmisión, prevención de salidas de inmigración ilegal y lucha contra las mafias que trafican con seres humanos».

También proponen coordinar con la Comisión Europea y los Estados miembros una revisión exhaustiva de los acuerdos migratorios existentes, evaluando su cumplimiento efectivo y promoviendo medidas «correctivas» ante incumplimientos.

Por otro lado, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo apuesta por establecer actuaciones conjuntas, en cooperación con la Unión Europea (UE), frente a terceros países que «instrumentalicen» la inmigración «como medida de presión o agresión híbrida» contra la UE o sus Estados miembros.

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Asimismo, reclama una mayor presencia y despliegue operativo de Frontex en terceros países y en el territorio español, promoviendo la firma y actualización de nuevos Acuerdos de Estatutos que permitan operaciones conjuntas e intervenciones fronterizas «rápidas», en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas, con especial atención a Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Estrecho de Gibraltar.