El paquete anticrisis del Gobierno Central destinará 70 millones a Baleares para paliar los efectos de la Guerra de Irán

El paquete anticrisis del Gobierno Central aprobado el pasado viernes destinará más de 70 millones de euros a Baleares para paliar los efectos de la Guerra de Irán. Así lo ha anunciado esta mañana la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, tras reunirse con los principales agentes sociales y económicos de las islas. Un encuentro donde también ha estado presente el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal.

Así, de los 5.000 millones que movilizará España para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto bélico, 70 corresponderán a Baleares. En este sentido, la cantidad hace referencia a las ayudas directas como son la rebaja del 21% al 10% del IVA que se aplica a los combustibles (gasolina y gasóleo), a la electricidad, al gas natural y también a productos de calefacción como pellets o leña.

"Hay que poner en valor este paquete de medidas abierto y que se irá adaptando a las necesidades y al tiempo que dure la guerra. Es un momento importante porque no solo afecta a los ciudadanos sino también a todos los sectores empresariales y a toda la cadena de valor del sector turístico ahora que estamos a punto de empezar la Semana santa . Por ello era importante ver cómo ven los sectores empresariales y los sindicatos este paquete de medidas", destaca Rosario Sánchez.

En este sentido, la secretaria de Estado de Turismo también pone en valor "la congelación temporal de los precios del alquiler" aprobada por el Gobierno Central en un segundo decreto. Una propuesta que afectaría a 24.000 contratos previstos que finalicen este 2026 en las islas, según recalca.

Tanto la secretaria de Estado como el propio delegado del Gobierno, Rodríguez -Badal, piden a PP y Vox que den apoyo en el Congreso a las medidas que Pedro Sánchez anunció el pasado viernes. Asimismo, también reclaman al Govern autonómico que ayuden a los ciudadanos de Baleares a través de medidas complementarias a las aprobadas por Madrid.

"Son insuficientes"

Por su parte, los agentes sociales y económicos de las islas consideran "insuficientes" las medidas aprobadas para paliar los efectos de la Guerra de Irán. Los sectores señalan que son iniciativas positivas para los ciudadanos, pero argumentan que no están destinadas para las empresas.

"El problema es que están destinadas mucho para el consumidor final, pero los sectores económicos han quedado muy olvidados. Pensamos que el Gobierno tendría que haber sido mucho más valiente a la hora de establecer medidas destinadas a los sectores económicos y a las empresas", destaca Jeroni Valcaneras, de la Asociación de Transportistas Autónomos de Mallorca.

Una opinión que comparte, Ezequiel Horrach, presidente de la agrupación empresarial de transporte de mercancías de Baleares, quien pide ayudas directas para afrontar la subida del precio del combustible. ", Necesitamos ayudas directas y rápidas porque el coste nos está subiendo cada día y llegará un momento que será insoportable y estamos a punto de empezar la temporada", señala Horrach.

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Los agentes sociales y económicos piden que el paquete anticrisis también incluya propuestas que reconozcan aspectos concretos de Baleares como es el factor de la insularidad. Así, los diferentes sectores también están a la espera de las medidas complementarias que aprobará el Govern autonómico antes de Semana Santa.