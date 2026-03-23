Las listas de espera en la sanidad pública de Baleares están disparadas: más de 90.000 personas aguardan una consulta médica y 17.500 para operarse

Las listas de espera en la sanidad pública de Balears están disparadas. Un total de 90.984 personas están esperando para una primera consulta con el especialista y otras 17.528 están pendientes de una operación, según los últimos datos del Ib-Salut. La situación ha empeorado claramente respecto a hace un año: la lista de espera para las consultas externas ha aumentado un 20,8% y la quirúrgica un 23,7% desde marzo de 2025.

Pero más allá del número de pacientes que hay en la lista, cabe destacar cuánto tiempo esperan. La demora media para una primera consulta se sitúa ya en 67 días, frente a los 63 de marzo de 2025, un 5,4% más. En el caso de las operaciones, la espera media ha subido de 96 a 123 días en solo un año, un 28,4% más.

El atasco también se nota en los casos que superan los plazos que la propia sanidad pública considera razonables. En consultas, 6.306 personas llevan esperando más de seis meses, un 44,7% más que hace un año. En quirófano, 4.037 pacientes superan ya los seis meses de demora, el doble que en marzo de 2025. Otros 1.477 esperan entre 150 y 180 días, un 61% más.

Cabe recordar que en Balears la normativa fija un máximo de un mes para una primera consulta y de seis meses (180 días) para una intervención quirúrgica. Cuando se superan esos plazos, el paciente tiene derecho a acogerse al decreto de garantía de demora y pedir ser derivado a un centro concertado, con cargo al Ib-Salut.

La comparación con antes de la pandemia muestra hasta qué punto se han disparado las listas. En enero de 2020 había 41.352 pacientes pendientes de una primera consulta y la espera media rondaba los 39 días. Ahora hay más del doble de personas esperando y la demora media ha crecido cerca de un 71%. En operaciones, se ha pasado de 12.056 pacientes en lista de espera a 17.528, mientras los que llevan más de seis meses esperando se han multiplicado por más de seis: de 641 a 4.037.

Por especialidades, la peor demora media para una primera consulta corresponde a Reumatología, con 109 días de espera media y 3.099 pacientes aguardando. Le siguen Neurología, con 99 días y 6.347 personas pendientes, y Traumatología y Cirugía Ortopédica, con 92 días y 16.871 pacientes, la cifra más alta de todas. En el lado contrario, Oncología presenta una demora media de 10 días; Angiología y Cirugía Vascular, de 14; y Cirugía Torácica, de 16.

En las intervenciones quirúrgicas, la situación más delicada se da en Cirugía General y Digestiva, con 162,61 días de espera media, 4.623 pacientes en lista y 1.719 que llevan más de seis meses aguardando. Hace un año eran 1.048. También ha empeorado mucho la situación de Traumatología y Cirugía Ortopédica, que pasa de 98 a 136 días de espera media en un año y eleva de 460 a 1.100 los pacientes que superan los seis meses. En total, seis especialidades quirúrgicas ya rebasan los cien días de demora media. Sin embargo, Dermatología, por ejemplo, ha reducido de forma notable la espera para una primera consulta: de unos 60 días de media en marzo de 2025 a 27 en marzo de 2026.

Cabe decir que en la legislatura pasada, el PSOE puso en marcha un plan de contención con el objetivo de regresar a las cifras prepandemia, pero ni el anterior Govern ni este han lo logrado, y las listas de espera llevan desbocadas prácticamente desde el confinamiento. Y a la presión acumulada se suma ahora la huelga médica, que está provocando la suspensión de miles de consultas y operaciones y que previsiblemente seguirá engrosando las listas.