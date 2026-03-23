Le Senne se ausenta del pleno del Parlament para apoyar con Abascal a Viktor Orbán en Hungría

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, no asistirá al pleno previsto para mañana, ya que se encuentra fuera de Mallorca apoyando la candidatura del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. De este modo, Le Senne no presidirá la sesión plenaria debido a un viaje de partido junto a otros dirigentes de Vox, una ausencia que no ha sido comunicada previamente por escrito a la Cámara.

La situación adquiere especial relevancia institucional, ya que, ante la ausencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que se encuentra fuera de las islas en un viaje institucional al Caribe, Le Senne ostenta la condición de primera autoridad de Baleares. Pese a ello, ha optado por mantener su agenda de partido fuera del archipiélago.

En Budapest

De esta forma, el dirigente de Vox participa junto a otros compañeros de partido en la primera gran asamblea del grupo Patriots en Budapest, un acto que arrancó este fin de semana y que ha contado con la intervención de Santiago Abascal, así como de otros líderes europeos como Marine Le Pen y Matteo Salvini, con el objetivo de mostrar apoyo a la candidatura de Orbán de cara a las próximas elecciones en Hungría.

Junto a Le Senne y Abascal, también han viajado otros dirigentes de Vox, como el secretario general Ignacio Garriga, la portavoz en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, y el diputado en Extremadura, Ángel Pelayo. A diferencia de otras ocasiones, en las que los desplazamientos de los dirigentes de Vox suelen difundirse públicamente, ni Gabriel Le Senne ni Vox Baleares han hecho público este viaje a través de sus redes sociales.

Primera autoridad de Baleares

Cabe recordar que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se encuentra actualmente fuera de las islas en un viaje institucional a República Dominicana y Puerto Rico. Un desplazamiento que ha generado críticas de la oposición debido al contexto de la Guerra en Irán. No obstante, en su caso la ausencia fue comunicada previamente al Parlament, cumpliendo con los protocolos habituales. Por el contrario, Le Senne se ausentará del pleno de mañana por un viaje de partido junto a otros dirigentes de Vox para apoyar a Viktor Orbán, sin que su ausencia haya sido notificada por escrito a la Cámara. ,

Con la ausencia de Prohens, Le Senne ostentaba la condición de primera autoridad de Baleares, pero aun así mañana estará fuera de las islas. Ante esta situación, será Mauricio Rovira quien asuma la presidencia provisional del Parlament durante el pleno de mañana, convirtiéndose en el encargado de dirigir la sesión en lugar de Le Senne.

Viaje de Prohens

En cuanto al viaje institucional de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a República Dominicana y Puerto Rico, ha irrumpido en el debate político balear en un momento de máxima incertidumbre económica por el impacto de la guerra en Irán. Lo que en otras circunstancias habría pasado como una agenda exterior más se ha convertido en un debate político sobre el liderazgo, la capacidad de reacción del Ejecutivo y el uso partidista de la crisis.

El Partido Popular ha cerrado filas en torno a la presidenta y ha optado por una defensa frontal. Su portavoz en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha calificado de "ataques infantiles" las críticas de la izquierda y ha acusado a PSIB y MÉS de practicar "demagogia" y "política barata". El tono no ha sido menor: ha hablado incluso de "vergüenza ajena" ante lo que considera una estrategia basada en "la crítica fácil". Sagreras, además, ha introducido un elemento simbólico en la polémica sobre el vídeo de Prohens bailando bachata para defender que Baleares tiene una presidenta que "empatiza con la gente" frente a etapas anteriores del Govern que, ha insinuado, han tenido comportamientos menos ejemplares durante la pandemia, poniendo como ejemplo el caso del Hat Bar.

La oposición, sin embargo, ha construido un relato diametralmente opuesto. El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha denunciado la "paralización" del Govern y ha acusado al Ejecutivo de haber supeditado la acción política a la agenda de la presidenta. La imagen de una líder "que está bailando bachata" mientras la ciudadanía afronta la incertidumbre económica se ha convertido en el eje discursivo de la formación ecosoberanista.

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El PSIB se ha movido en un terreno similar, aunque con un enfoque más institucional. Su portavoz, Iago Negueruela, ha reclamado al Govern que actúe de inmediato y ha instado a negociar con la oposición para aprobar un paquete de medidas sin esperar al regreso de Prohens. "La respuesta no puede esperar", ha insistido, cuestionando además la oportunidad de una agenda internacional que ha considerado "compleja de justificar" en el contexto actual.