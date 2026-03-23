El Gobierno central confirma que llevará al Constitucional la derogación de la Ley de Memoria impulsada por PP y Vox en Baleares

El Gobierno central presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la derogación de la Ley de Memoria Democrática una vez la supresión de esta norma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así lo ha confirmado e declaraciones a La Ser el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien confía en que la derogación impulsada por el PP de Marga Prohens a petición expresa de Vox "quedará paralizada" tras elevarse al TC. "Es una situación anómala e impropia de una democracia madura", ha lamentado el ministro.

Torres ha considerado en sus declaraciones que el Govern de Prohens "ha claudicado ante el totalitarismo de Vox y el no respeto a la dignidad de las víctimas" y ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al igual que hizo con Cantabria o Aragón, acudirá al Constitucional para "acabar con una visión ideológica unilateral, que es la de Vox, a la que tristemente el PP cede por cuestiones presupuestarias, de gobierno o de investidura".

El ministro cree que Prohens "ha quedado retratada" tras votar a favor de la derogación, actuando "en contra de lo que había dicho y de lo que había votado inicialmente", en referencia al apoyo que brindó el PP al Govern de Francina Armengol para sacar adelante la norma. "Me entristece que en vez de caminar hacia adelante se camine hacia atrás como quiere Vox", ha lamentado Torres.

El Gobierno central ofreció negociar al Govern tras aprobarse en el Parlament la derogación de la ley, aunque Torres descarta totalmente esa posibilidad: "No habrá voluntad de acuerdo porque sino no hubiesen cedido al texto de Vox, por tanto, lo tienen atado y no van a acordar nada con el Gobierno de España".

El ministro también se ha pronunciado sobre el argumento con el cual el Govern de Prohens trata de suavizar la supresión de la ley, el cual se basa en que, pese a suprimirse dicha norma, todavía queda vigente en Baleares la Ley de Fosas. "Lo que no puede ser es que mantengan las exhumaciones y que, por tanto, lo demás puede caer. No es solo exhumar un cuerpo, sino darle la dignidad que se merece, que se conozca lo que pasó, el por qué murieron".

El PP respetará la decisión

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, afirmó hace dos semanas, tras el pleno en el que se ejecutó la derogación, que su partido respetaba la posibilidad de que el Gobierno central acabara recurriendo al Tribunal Constitucional (TC) la derogación de la ley de memoria, recordando que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez tiene cuestiones más importantes por las que preocuparse en Baleares, como la insularidad. "Que hagan lo que consideren", afirmó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Por parte de Vox, Manuela Cañadas, calificó como cortina de humo para tapar los casos de corrupción la invitación a negociar que ha hecho el ministro Ángel Víctor Torres.