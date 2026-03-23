FAPA Mallorca traza su hoja de ruta para 2026 con la defensa del catalán y la climatización como prioridades

La Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes de Mallorca (FAPA) ha definido sus líneas estratégicas para el presente año tras la celebración de su última asamblea general. En un encuentro marcado por la reivindicación, la entidad ha ratificado su proyecto bianual 2025-2027, poniendo sobre la mesa cuatro ejes fundamentales que, a su juicio, condicionan la calidad del sistema educativo en la isla: la protección de la lengua catalana, la mejora urgente de las infraestructuras, el rechazo a la zona única de escolarización y la demanda de una inclusión educativa real.

Uno de los puntos más críticos del comunicado de la federación es la exigencia de transparencia en el plan de infraestructuras de la Conselleria de Educación y Universidades. FAPA lamenta que la planificación actual no permite realizar un seguimiento efectivo de las actuaciones acordadas. Ante la inminente subida de las temperaturas en las aulas, las familias han solicitado que se "dejen de lado los grandes proyectos de climatización que solo afectan a veinte centros" y que "se ejecuten medidas de aplicación inmediata en todos los centros", como la sustitución de ventanas por modelos aislantes y la creación de zonas de sombra y espacios arbrados en los patios.

Catalán

La defensa del catalán en las aulas ocupa un lugar central en la hoja de ruta de la federación. Desde FAPA Mallorca se ha instado al Govern a retirar las políticas que consideran un "ataque y un retroceso" para la lengua propia, pidiendo que no se utilice el idioma con fines partidistas y que se escuche a la comunidad educativa.

Esta reivindicación coincide en el tiempo con el debate sobre la eliminación del requisito de catalán en plazas de difícil cobertura. Al respecto, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido este lunes la medida argumentando que se trata de una respuesta a una situación técnica "de extrema necesidad". Según Vera, existen plazas en especialidades muy concretas, como Peluquería en Menorca o Matemáticas en Formentera, que "quedan desiertas año tras año" en los procesos de oposición porque no se presentan aspirantes que cumplan con los requisitos previos.

El conseller ha aclarado que la excepción del requisito se aplicará únicamente en casos donde se compruebe que los tribunales quedan reiteradamente desiertos. Vera ha subrayado que la responsabilidad de la administración es "garantizar que todo el alumnado, independientemente de su isla, tenga profesor". No obstante, ha hecho énfasis en que el requisito no desaparece para siempre, sino que se pedirá a posteriori: los docentes que accedan a estas plazas quedarán en "expectativa de destino" y no podrán obtener su plaza en propiedad hasta que acrediten el nivel de catalán correspondiente.

Segregación

Por otro lado, la federación ha mostrado su firme rechazo a la implantación de la zona única de escolarización para el curso 2026-2027. Para FAPA, la eliminación de las zonas escolares en la mayoría de los municipios "incrementará la segregación escolar, dificultará la integración de los centros en su entorno social y provocará graves problemas de movilidad en las localidades de mayor tamaño".

Finalmente, las familias han denunciado que, tras tres cursos escolares, "el sistema sigue careciendo de un decreto de inclusión que actúe como marco para una integración real y efectiva". En este sentido, han criticado programas que consideran contrarios a los principios básicos de la inclusión, como el Programa de Capacitación y Formación Integrado, reafirmando su compromiso de" seguir trabajando con el resto de la comunidad educativa para garantizar una educación equitativa y de calidad para todo el alumnado de Mallorca".