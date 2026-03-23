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El Consell aprueba las bases para 86 plazas de bombero

Bomberos.

Bomberos. / 112

EP

Palma

El Consell ha aprobado las bases que regirán la convocatoria de 86 plazas de personal funcionario de la categoría de bombero conductor. Estas plazas se integran en la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase de servicio de extinción de incendios, subgrupo C1, y corresponden a las ofertas públicas de empleo acumuladas de los años 2024 y 2025.

La institución insular subrayó ayer en una nota de prensa que la aprobación de estas bases supone un paso previo imprescindible a la convocatoria del proceso selectivo, ya que establece el marco normativo que regulará el acceso a las plazas. Así, se definen los requisitos de participación, el sistema selectivo y el desarrollo de las pruebas, que incluirán ejercicios teóricos, físicos y prácticos, así como las correspondientes valoraciones médicas y psicotécnicas.

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Estas plazas permitirán reforzar la plantilla del Servicio de Bomberos de Mallorca, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa, garantizar una respuesta más eficiente ante emergencias y adaptar el servicio a las necesidades actuales del territorio. Además, contribuirán a la renovación generacional del cuerpo y la consolidación del empleo público.

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