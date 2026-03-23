Convocatoria
El Consell aprueba las bases para 86 plazas de bombero
El Consell ha aprobado las bases que regirán la convocatoria de 86 plazas de personal funcionario de la categoría de bombero conductor. Estas plazas se integran en la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase de servicio de extinción de incendios, subgrupo C1, y corresponden a las ofertas públicas de empleo acumuladas de los años 2024 y 2025.
La institución insular subrayó ayer en una nota de prensa que la aprobación de estas bases supone un paso previo imprescindible a la convocatoria del proceso selectivo, ya que establece el marco normativo que regulará el acceso a las plazas. Así, se definen los requisitos de participación, el sistema selectivo y el desarrollo de las pruebas, que incluirán ejercicios teóricos, físicos y prácticos, así como las correspondientes valoraciones médicas y psicotécnicas.
Estas plazas permitirán reforzar la plantilla del Servicio de Bomberos de Mallorca, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa, garantizar una respuesta más eficiente ante emergencias y adaptar el servicio a las necesidades actuales del territorio. Además, contribuirán a la renovación generacional del cuerpo y la consolidación del empleo público.
- Mallorca registra la nevada más intensa del año mientras continúa en alerta naranja por viento
- El Govern fija que los comedores escolares incluyan al menos un 10% de producto local y un 10% de ecológico
- La nevada más intensa del año en Mallorca impulsa las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber
- Crece el peligro de que Baleares tengan que devolver a Madrid dinero para la formación de parados
- Pedro García Aguado: 'En Hermano Mayor aprendí a no juzgar a los jóvenes demasiado duro, hay que ayudarles a entender por qué en la vida muchas veces las cosas no van como uno quiere
- Deniegan la pensión de viudedad a un hombre que convivió quince años con su pareja en Baleares
- El Ib-Salut lanza EspaiSalut: una nueva ‘app’ para llevar la tarjeta sanitaria en el móvil, pedir cita o consultar informes médicos
- El Govern iniciará en pocos días los controles contra el fraude en la vivienda balear