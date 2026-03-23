El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno da 30 días a Cort para responder a 300 solicitudes de información cursadas por el PSOE

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado una reclamación presentada por el PSOE Palma contra el Ayuntamiento por no responder a peticiones de información y ha instado a Cort a facilitar dicha información en un plazo de 30 días hábiles. Según ha informado la formación socialista en una nota de prensa, el pasado noviembre el grupo municipal denunció que el equipo de gobierno no había respondido a las peticiones de este grupo y presentó una reclamación por "incumplimientos reiterados en materia de transparencia".

Así, según los socialistas, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha constatado que no se han resuelto las peticiones y que, por ello, se ha vulnerado el derecho del grupo municipal. También ha instado a Cort a remitir al Consejo copia de la información enviada.

En concreto, el PSOE Palma denunció que de las 460 solicitudes de información presentadas desde el inicio de la legislatura, solo se había respondido 163, es decir, no se han resuelto el 65 por ciento de las peticiones.

El portavoz adjunto del PSOE en Cort, Francesc Dalmau, ha subrayado que el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento establece que cualquier concejal debe tener acceso a toda la información. "Han vulnerado esta norma y ahora están obligados a remitir toda la información solicitada en 30 días", ha apuntado, a la vez que se ha preguntado "qué es" lo que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, "no quiere que conozca" el PSOE.

En este sentido, ha criticado que "un gobierno municipal que esconde la información a la ciudadanía es un gobierno oscuro y nada de fiar". "La democracia debe defenderse dando la cara y explicando las decisiones que se toman y que todo el mundo tiene el derecho a conocer", ha dicho Dalmau.

Los socialistas han apuntado que los artículos 13 y 17 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Palma señalan que los concejales, como miembros de la Corporación, tienen derecho a obtener del Gobierno y de la Administración municipal todos los antecedentes, datos e informaciones que se encuentren en poder de los servicios municipales y que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones, especialmente en el ejercicio de las labores de control y fiscalización.

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